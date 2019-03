Necaxa corta mala racha; vence al América a domicilio 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Necaxa rompió una mala racha al remontar para vencer el martes 3-1 al América a domicilio, en un partido pendiente por la primera fecha del torneo Clausura mexicano.



Henry Martín puso al frente a las Águilas a los cuatro minutos, pero el zaguero Cristian Calderón empató a los 52 y el delantero argentino Brian Fernández le dio la vuelta al encuentro a los 64.



Fue el noveno gol de la temporada para Fernández, quien igualó al ecuatoriano Ángel Mena, de León, en la cima entre los anotadores.



Calderón agregó un gol a los 90 para Necaxa, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas y llegó a 14 puntos para colocarse en la quinta posición de la tabla.

El campeón América, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, permanece con 13 unidades y resbaló al noveno peldaño.



La derrota amargó la noche para el entrenador Miguel Herrera, quien llegó a 200 partidos dirigidos con el América. El "Piojo" Herrera es tercer estratega con más choques al frente de las Águilas en la era profesional, sólo superado por el chileno Carlos Reinoso (244) y José Antonio Roca (283).



Martín puso al frente a las Águilas aprovechando un centro de Francisco Córdova que el portero Hugo González no pudo desviar. El atacante convirtió con un tiro dentro del área chica.

Necaxa dio un aviso a los 14, con un disparo dentro del área del argentino Brian Fernández que pasó cerca.

El empate llegó en el arranque del segundo tiempo, cuando Calderón recibió un pase en la entrada del área, lo bajó con el pecho y ejecutó un disparo que entró por el costado derecho del portero argentino Agustín Marchesín, quien tocó la pelota pero no pudo evitar el tanto.

Con el marcador igualado, Herrera buscó retomar la ventaja y mandó al campo al volante colombiano Mateus Uribe y al francés Jeremy Menez, quienes van recuperándose de lesiones de tobillo y rodilla, respectivamente.



Menez no jugaba desde hacía ocho meses cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.



América estuvo cerca de darle la vuelta a los 62, con un disparo del chileno Nicolás Castillo desde fuera del área, que fue rechazado con apuros por González.



Necaxa se puso arriba aprovechando un error de Marchesín, quien no pudo despejar un balón por la presión de un jugador de los Rayos. El rebote le quedó a Fernández, quien realizó un potente disparo para poner las cosas 2-1.



América dominó los minutos finales y estuvo cerca de empatar con un tiro de Menez que fue rechazado por González. A los 79, Martín remató por encima del arco.



Sobre la hora, Necaxa encontró el tercer gol, al aprovechar que Marchesín fue al área rival para intentar un remate de cabeza. En la contra, Fernández le mandó un pase largo a Calderón, quien desde fuera del área aprovechó la ausencia de arquero para anotar con tiro por el centro.