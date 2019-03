Taxista sorprende a Manuel Keosseián y le regala amuleto  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La tarde de este martes no solo comenzó con diferencias entre la prensa y el técnico del Olimpia, sino que también se dieron otro tipo de sorpresas.



Mientras Manuel Keosseián, brindaba una candente rueda de prensa a los medios, el chofer del taxi 947 irrumpió y gritó para entregarle un amuleto de la buena suerte.



"Profe, le tengo un amuleto para que el equipo se levante y no vuelva a perder. Tenga", le dijo el taxista al uruguayo cuando salía en su vehículo del Estadio Nacional.



Manolo lo volteó a ver y pidió permiso a los periodistas y se fue donde el conductor, este le dijo unas palabras y le pidió que no le mostrara a nadie el detalle.



"Es para que se levante ese Olimpia. ¿Qué le di? Es un secreto entre él y yo", dijo y se marchó del recinto el chófer de la unidad.

Momento en que el aficionado le da el amuleto a Manolo. Foto captura de vídeo.





Keosseián fue consultado por los comunicadores sobre ello. "Tengo palabra, me dijo que no se lo muestre a nadie. Lo tomo en serio. Es un aficionado que me lo dio de corazón. Creo en la buena vibra y este señor, me la dio".



El charrúa al final de la conferencia de marchó por el engramillado del Estadio Nacional, guardó su amuleto en su bolsa, pero antes que iniciara el entrenamiento aprovechó para ir a su vehículo y guardar el detalle que le regalaron.

