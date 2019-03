Luis Zelaya dice que testamento de su padre será público

Los hermanos Zelaya Medrano dijeron ayer que no se volverán a referir a este tema.

El Heraldo diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras cinco días de los señalamientos hechos por la madre de los hermanos Zelaya Medrano, cinco de estos anunciaron ayer que harán público el testamento que contiene la última voluntad de su difunto padre Roberto Zelaya.



Con un semblante de molestia y a través de una comparecencia de prensa en San Pedro Sula, el excandidato presidencial Luis Zelaya mencionó que “vamos a hacer público el testamento de nuestro padre, nos obligan a hacerlo, pero la voluntad última era proteger a nuestra madre (Martha Medrano), aunque ella no lo considere así porque ese es el amor de un hijo”. “Se ensañaron en un tema personal, exhibiendo a una familia; yo le digo a mis detractores: se equivocan si creen que mancillando mi imagen van a derrotar la causa”, agregó.

El pasado viernes, doña Martha llegó en compañía de su otro hijo Iván Zelaya Medrano a responder la demanda testamentaria que fue interpuesta en su contra ante los Juzgados de lo Civil de parte de cuatro de sus seis vástagos. La viuda de Zelaya aseguró que sus hijos, entre ellos el expresidenciable, le han quitado todo lo que le dejó su esposo, quien falleció el 9 de noviembre de 2018.

Impugnación

El titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) indicó que sus hermanos le dieron la oportunidad de no firmar la impugnación del testamento y que está siendo objeto de un ataque político que se ha llevado de encuentro a su familia.



Luis junto a Isidro Roberto, Omar Edgardo, José Rodolfo y Martha Lizette Zelaya Medrano comparecieron ante los medios de comunicación, dando sus versiones en relación con esta acción legal de nulidad de una herencia.



“Que Dios los perdone, porque yo no los voy a perdonar, son viles, perversos, sucios y los medios -de comunicación- que se han prestado a eso también lo son”, enfatizó el ingeniero. Cuestionó que algunos medios de comunicación destinaron amplios espacios para vertir críticas en su contra y no hicieron lo mismo en otros casos como las acusaciones contra el exdiputado Antonio Hernández, hermano del presidente de la República o señalamientos de nepotismo contra autoridades del Congreso Nacional.

Apuntó que el exmandatario Carlos Flores está detrás de una campaña que lo ha perjudicado y busca destruirlo. “Ni Carlos Flores ni nadie puede ofrecer candidaturas en el Partido Liberal, él no es dueño del partido”, manifestó.