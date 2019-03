Ocho muertos dejan dos masacres en 12 horas en Honduras

LA CEIBA, HONDURAS.- Ocho personas muertas fue el saldo de dos masacres perpetradas este martes en menos de 12 horas en los departamentos de Atlántida y Cortés.



El primero de los hechos se registró en la ciudad de La Ceiba. Cuatro hombres fueron asesinados luego de haber sido sacados por la fuerza de una cuartería por varios sujetos vestidos de policías.



El ataque se registró a orilla de la transitada calle 8, en la colonia Sutrasfco a las 7:30 AM.

Los falsos policías llegaron a la cuartería en un pick-up negro, doble cabina, y en un turismo blanco en los que se llevaron a las víctimas, según consta en una grabación de video.



Minutos más tarde regresaron a la colonia y a pocas cuadras de la cuartería, los sujetos bajaron a los cuatro hombres en un solar baldío y les dispararon hasta quitarles la vida.

Dos de las víctimas fueron identificadas como José Gerardo Chacón Machado, de 28 años, y Cristian Antonio Reyes Salinas, de 24 años, mientras que los otros dos no portaban documentos.



De acuerdo a las investigaciones, las víctimas identificadas tenían antecedentes policiales. Las autoridades de la Policía los sindican como pandilleros de la 18.



Chamelecón

El otro hecho se suscitó en la colonia San Antonio de Chamelecón. En una acera y dentro de una cuartería quedaron los cuerpos de cuatro hombres ultimados a balazos.



Policías y militares se trasladaron al lugar para resguardar la escena a la espera de forenses y fiscales, pero los familiares no permitían el ingreso de estos.



Dos de las víctimas fueron identificadas como José Ángel Laínez y Santos Daniel Ponce, quienes habían salido de la cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, hace dos meses. Los señalan de pertenecer a la pandilla 18.

Sin embargo, la madre de dos de las víctimas identificó a sus hijos como Axel y Kevin Flores.



Los hechores llegaron en un pick up gris para cometer el cuádruple crimen. Uno de los cuerpos quedó en la acera y los otros tres en la cuartería.