Manuel Keosseián discute con periodista en plena conferencia: "No estoy para que te guste el equipo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En el último entrenamiento del Olimpia, previo al duelo ante el Vida, el ambiente se calentó más de los común entre un periodista y el técnico Manuel Keosseián.



Al entrenador del Olimpia no le gustó la forma en que uno de los comunicadores lo increpó al decirle que no le gustaba la forma en que jugaba el equipo que dirige.



-¿Con lo que mira de su equipo, ajusta para llegar a la final? Sí.



Manolo respondió con otra pregunta: -¿A vos no te gustó?

-En lo personal no, le dijo el periodista.

-Mientras que Keosseián respondió: "A mí, sí. Entonces, yo sí, estoy convencido de que vamos a llegar a la final. Yo no estoy para que te guste a vos el equipo, no polemicemos. Que sigan las preguntas normales. No voy a polemizar con vos de que a mí me gusta el equipo y a vos no.

El comunicador señaló: Hay que dar un cierto grado de esperanza y su equipo no lo está dando...

-A vos no te da esperanza. A mí no me importa lo que digan ustedes (los periodistas). A mí me importa mi equipo y te puedo asegurar y no te olvides que con este técnico el equipo llegó a la final, arremetió el técnico.



-"Y la perdió... lo recuerdo", siguió el comunicador.

"Y vos sabés porque la perdió... lo sabés. Escuchen todos, vamos a comenzar a tranquilizarnos muchachos. Pregunten de aquí en adelante y no me agredan y más vos que fuiste jugador, tenés un hijo jugador y no es bueno que vos me agredas y me hables gggggrrrrr (hace ademanes de perro bravo). Él (señala al periodista) me hizo una pregunta y me dice que llegué a una final y la perdió... Hablá bien, ya está, no me jodás", indicó el técnico.