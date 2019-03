Hallan tres "pequeños artefactos explosivos" en Londres

LONDRES, INGLATERRA.- La policía antiterrorista británica lanzó el martes una investigación tras hallar tres "pequeños artefactos explosivos" enviados a edificios de oficinas de los aeropuertos de Londres City y Heathrow y a la estación de Waterloo, que no causaron heridos.



Estos paquetes, consistentes en sobres acolchados del tamaño A4, "parecen capaces de provocar un pequeño fuego al ser abiertos", explicó la policía en un comunicado.



La investigación está abierta y de momento no se procedió a ninguna detención, precisó.



Uno de los paquetes ardió "parcialmente" cuando fue abierto por un empleado de las oficinas de Heathrow Airport Limited. El edificio fue evacuado por precaución pero el tráfico áereo del primer aeropuerto británico no se vio perturbado, subrayó Scotland Yard.



En la estación de trenes de Waterloo, en el centro de Londres, otro artefacto fue desactivado sin consecuencias para el tráfico ferroviario, y lo mismo ocurrió en las oficinas del London City Airport, situado cerca del distrito financiero de Canary Warf.