Ariana Grande: "La música salvó mi vida"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Ariana Grande ha pasado, tal vez, uno de los años más difíciles de su vida. En septiembre enfrentó el fallecimiento de su exnovio McMiller y un mes después la ruptura con su pareja Pete Davidson.



Al parecer la repentina muerte de Mac Miller trajo muchos problemas emocionales a la cantante, quien tardó mucho tiempo en procesar la muerte.



La cantante decidió mantener un perfil más bajo de las redes sociales, pese a estar promocionando su nuevo sencillo "Thank u, next".



Tras el éxito de su canción, la joven artista ha afirmado que la música y el apoyo de sus fans le salvaron la vida.



Este fue su mensaje:



A punto de embarcarme en mi tercera gira y estoy segura de mis sentimientos y mi período (menstrual) está por llegar por lo que esto será demasiado. Solo quiero decir lo agradecida que estoy por mi vida, por las personas que me rodean, por las altas y por todos los retos, por las risas y el dolor, por la música y por las amistades duradera que he hecho en el proceso (esto los incluye a todos ustedes).



Realmente no puedo entender todo lo que ha sucedido en los últimos años. No sé realmente a dónde voy con este post, pero estoy agradecida de seguir aquí y emocionada por verlos, probablemente voy a llorar mucho.



Hace unos meses le dije a mi equipo que no estaba en una buena posición para hacer tour o trabajar, de verdad chico la música salvó mi vida. Todavía estoy sanando y pienso que este va a ser un hermoso tiempo. Gracias a Dios estamos haciendo esto, no puedo imaginar que más podría hacer y quiero que sepan lo agradecida que estoy.



Bueno, me concentraré en terminar el show para ustedes y dejar mi teléfono a un lado, (¿Cuánto quieren apostar que no duro ni un día?), para no arruinar todas las sorpresas. ¡Gracias por todo! Estoy profunda y eternamente agradecida. La vida es salvaje, pero su amor y la música la hacen sentir más dulce. ¡Los amo!