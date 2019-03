Vida viaja esperanzado en sacar una victoria ante Olimpia

LA CEIBA, HONDURAS.- Al iniciar el amanecer bajo un cálido sol, el Vida de La Ceiba emprendió su viaje rumbo a Tegucigalpa esta mañana con la esperanza de conseguir su primera victoria del campeonato ante el Olimpia en el arranque de la segunda vuelta del torneo Clausura 2019.



La delegación convocada por el entrenador Héctor Castellón se concentró en dos puntos de salida en La Ceiba (sede del club y Santa Marta) antes de salir vía terrestre en autobús.



Dentro de los elegidos no se presentaron novedades, salvo el caso de Miguel Valerio y Carlos Bernárdez que siguen ausentes por lesión. En lo demás el conjunto cocotero presenta sinónimos de compromiso en busca de un resultado positivo.



"El compromiso es sacar un resultado positivo en Tegucigalpa con la esperanza que las cosas puedan salirnos bien ya que hemos venido trabajando duro para eso. Estamos con la mentalidad positiva confiando en Dios que es posible", dijo su capitán Chestyn Onofre.



Y agregó: "El mensaje es no desmayar y confiar en el trabajo que se ha estado haciendo porque sin duda se ha mejorado mucho, pero seguimos buscando ese resultado (victoria) que no se nos ha dado desde la primera fecha. Todos estamos con ganas de jugar y de querer sacar esto adelante"



La última visita del equipo ceibeño en el Nacional, del pasado 12 de septiembre, en el Apertura 2018, resultó empate sin goles ante los merengues, resultado que los tiene incentivados, además de su derrota reciente ante UPNFM.



El duelo se jugará a las 7:00 de la noche del miércoles 06 de marzo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.