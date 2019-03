Choco Lozano es convocado para jugar contra el Barcelona en la Supercopa de Catalunya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras un año de no poder anotar en campeonato liguero, extrañamente el hondureño Choco Lozano sigue siendo parte importante del once inicial y ahora para la final de la Supercopa de Catalunya.



Eusebio Sacristán, técnico del Girona, dijo que no será un partido fácil ante el Barcelona. "siempre es difícil jugar con el Barça. Tiene muy buenos jugadores que seguramente tratarán de hacer las cosas difíciles ".



El Choco Lozano fue convocado para este partido que se jugará en el estadio Nova Creu Alta de la ciudad de Sabadell.



En los últimos años, el Barcelona ha ganado tres veces la Supercopa de Catalunya, de las 4 ediciones que se han disputado.



Convocatoria del Girona: Iraizoz Suárez Bernardo Alcalá Granell Stuani Pere Pons Portu Borja García Douglas Raúl Carnero Roberts Lozano Muniesa Doumbia Aleix García Pedro Porro Eric Montes Valery Paik.