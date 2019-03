El Real Madrid se la juega ante el Ájax de Ámsterdam en la Champions League

MADRID, ESPAÑA.- Eliminado de la Copa del Rey y prácticamente descartado de la Liga, el Real Madrid recibe este martes al Ájax de Ámsterdam en la vuelta de octavos de final de la 'Champions', su última bala para salvar la temporada.



"Es un partido clave para esta temporada y queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero estamos preparados", dijo Luka Modric en la rueda de prensa previa al encuentro en el Santiago Bernabéu.



Eliminado de la Copa, el Real Madrid cayó el sábado 1-0 en el clásico liguero contra el Barcelona; un casi adiós al campeonato español.



El equipo blanco tiene complicado remontar los 12 puntos que le separan en la Liga del liderato que ocupan los azulgranas, que también los apearon de la Copa del Rey la pasada semana.



Vigente triple campeón de la 'Champions', el equipo blanco mira ahora a la competición europea como su último recurso para no pasar una temporada en blanco (salvo por el Mundial de Clubes).



Buen juego, falta de goles

"En una semana hemos perdido mucho, pero espero que el martes vaya bien. Tenemos confianza porque jugamos bien, sólo nos falta que lleguen los goles", dijo el sábado el portero Thibaut Courtois.



Unos goles que le faltan cruelmente al Real Madrid tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la 'Juve' en verano, sin que Gareth Bale y Karim Benzema hayan podido colmar la brecha abierta por el luso.



"Es un jugador que faltaría a todos los equipos y buscar un recambio para Cristiano es casi imposible", dijo Modric.



En los 44 partidos oficiales disputados hasta ahora, el equipo blanco ha marcado 87 tantos, frente a los 103 que llevaba el pasado año con los mismos partidos o los 124 de la 2016/2017.



Así, el equipo blanco afronta el encuentro con la ventaja del 2-1 logrado en la ida en Ámsterdam, pero con sensaciones encontradas sobre su juego tras perder tres de sus últimos cuatro partidos y con la misión de volver a enderezar su puntería para evitar disgustos.



En los dos clásicos contra el Barcelona, el Real Madrid fue incapaz de ver puerta pese a haber llegado con claridad en muchas ocasiones.



"Cierto es que hemos tenido muchas ocasiones en los últimos partidos, menos en el último, y las tenemos que concretar como las hemos concretado en otros partidos", afirmó este lunes el técnico blanco, Santiago Solari.



Buscando esos goles, Solari seguirá apostando probablemente por Karim Benzema y Vinicius delante a los que podría acompañar de nuevo Lucas Vázquez, tras la mala imagen dada por Gareth Bale contra el Barça.



Ramos sancionado

Un hándicap para los merengues estará en defensa, donde no podrán contar con Sergio Ramos, sancionado con dos encuentros por la UEFA por forzar una tarjeta amarilla en la ida.



El lugar del capitán debería ser ocupado por Nacho para acompañar a Raphael Varane en el eje de la zaga.



El Real Madrid no podrá permitirse ningún descuido ante un joven Ájax que llega a Madrid sin nada que perder y más descansado, después que la federación holandesa aplazara su partido de liga del sábado contra el PEC Zwolle al próximo 13 en vistas del partido europeo.



"Hemos tenido una pequeña ventaja de descanso y puede ser un factor. No sé si determinante porque el fútbol es un deporte muy complejo con muchos factores", dijo este lunes el técnico del Ájax, Erik Ten Hag.



"Hicimos un gran partido en la ida, si bien nos faltó un poco más de eficacia", dijo por su parte el lateral Nicolás Tagliafico, para el que el martes "hay que ir de la misma manera, hay que ser agresivos, presionar alto y concretar pronto".



Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos - Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius. Entrenador: Santiago Solari (ARG)



Ájax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - De Jong, Van de Beek, De Jong - Ziyech, Tadic, Neres. Entrenador: Erik ten Hag