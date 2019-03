Dani Alves quiere terminar su carrera como campeón del mundo con Brasil

PARÍS, FRANCIA.- "Intentaré ir al Mundial-2022. ¡Mi objetivo es luchar por ir!", confió en una entrevista exclusiva a la AFP el jugador brasileño del PSG Dani Alves, que espera "terminar su carrera como campeón del mundo", único gran título que le falta en su increíble palmarés.



Ausente por lesión del Mundial-2018 en Rusia, el veterano lateral (35 años) volvió a finales de febrero a la lista del seleccionador brasileño, Tite, para enfrentarse a Panamá el 23 de marzo en Oporto y a República Checa el 26 de marzo en Praga.



¿Está en el buen camino para lograr el último gran "objetivo" de su prolífica carrera?



"Es verdad, pero sé que debo dar resultados para el equipo nacional. No voy a sentarme y decir: 'Soy el que más ha ganado en la historia'. No, pienso hacerlo bien en los dos, tres, cuatro, cinco o seis años que vienen", confió a la AFP en una entrevista realizada antes de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles contra el Manchester United.



Con 38 títulos ganados en casi dos décadas, incluidas tres 'Champions' con el Barcelona (2009, 2011, 2015), Dani Alves posee uno de los más impresionantes palmareses de un jugador activo.



Terminar tu carrera con una victoria en el Mundial, único título que te falta, ¿es un sueño? "Exactamente. Es por eso que ese desafío me saca un poco el fresquito ese que te da. Es mi objetivo. Voy a dar el máximo para conseguirlo", dijo Alves.



"No pude estar en el Mundial-2018 en Rusia, quizás porque la vida dijo no es ese, es el otro ... En todo caso yo imagino todo a lo grande, imagínate acabar tu carrera convirtiéndote en campeón del mundo... (Sonríe) ¿Hay algo mejor? ¡Ni (Zinédine) Zidane pudo hacerlo!", añadió.



El Mundial-2022, el primero organizado en invierno, tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre en Catar.