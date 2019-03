Televisa enfrenta críticas por parodia de Yalitza Aparicio

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS. -Una presentadora de la cadena Televisa enfrenta fuertes críticas por pintarse la cara de marrón y usar una nariz prostética para parodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio.



Yeka Rosales recientemente publicó fotos y vídeos en redes sociales en los aparece con la cara pintada parodiando a la estrella de “Roma” nominada al Oscar.



La caracterización, que coincide con el estreno de temporada de “La parodia” de Televisa, resalta el racismo que algunos académicos dicen que los indígenas aún enfrentan en los medios de comunicación de Latinoamérica.



En la fotografía Rosales lleva un vestido similar al de Aparicio en los Oscar. Rosales también aparece con el cabello lacio con una raya en medio haciendo gestos exagerados que generalmente se usan para estereotipar a personas indígenas.



En un correo enviado a The Associated Press, el vocero Alejandro Olmos dijo que Grupo Televisa condena enérgicamente cualquier forma de racismo o de discriminación. “No creemos que la producción de ‘La Parodia’ incurra en este tipo de prácticas”, escribió Olmos.



Pero admitió que el caso en específico de esa caracterización “fue de mal gusto”, por lo que el programa será revisado y editado antes de salir al aire.



Rosales fue criticada de inmediato en México y Estados Unidos.



“Es desagradable, estoy un poco alterada por esto”, dijo Jennie Luna, profesora de Estudios Chicanos en la Universidad del Estado de California Channel Islands en Camarillo, quien se especializa en estudios sobre población indígena en México. “Esto simplemente muestra lo mucho que tenemos que avanzar y lo mucho que tiene que avanzar México”.



Luna dijo que Aparicio ha pasado por otras situaciones similares en México desde que su actuación en “Roma” comenzó a generar una ola de reconocimiento.



Aparicio, quien es originaria del estado mexicano de Oaxaca, ha enfrentado ataques racistas en internet y críticas de otros actores mexicanos. Pero también ha encontrado mucho apoyo entre las mujeres mexico-estadounidenses en Estados Unidos que se identifican con sus raíces indígenas.



William Nericcio, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de San Diego, dijo que ante el trato histórico que se ha dado en los medios de comunicación mexicanos a las poblaciones indígenas no le sorprenden las acciones de Rosales.



“La élite mexicana siempre retrata a la gente indígena como graciosa y fea”, dijo Nericcio. “Los canales como Televisa se aprovechan de esto”.



Pero en esta ocasión, dijo Nericcio, la gente indígena también está hablando a través de las redes sociales.



Rosales defendió sus acciones y publicó fotografías de ella caracterizada. Dijo que ella hace parodia de gente de todas las razas.



“Yo no discrimino”, escribió Rosales en un meme con fotografías de ella con la cara oscurecida y como la princesa Leia de “Star Wars”. “Yo interpreto todas las pieles y razas y edades que existen en el mundo”.



La actriz también preguntó por qué nadie se ofendió cuando oscureció su piel y se vistió como la estrella disco Donna Summer.



Tampoco es la primera vez que Televisa enfrenta acusaciones de insensibilidad al retratar gente de color. En 2010 el canal fue criticado por usar actores con el rostro pintado para un programa matutino durante la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica.