El martes se interrumpirá la electricidad en varios sectores del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los barrios, colonia y aldeas del Distrito Central, Marcala, La Esperanza, Intibucá, El Progreso y El Negrito presentarán una interrupción de la electricidad para este martes.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 1:00 PM)

Residencial Las Uvas

Colonia Las Hadas

Residencial El Sauce

Colonia Los Ángeles

Colonia Modelo

Colonia El Periodista

Colonia Lumias

Villa de Santa Mónica

Residencial Los Robles

Llanos del Protrero

Colonia Las Torres

Colonia Inestroza

Colonia Santa Bárbara



MARCALA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ (9:30 AM a 3:30 PM)

Planes

Las Pavas

Pule

San José

Pueblo Viejo

Santa María

Gualazara

Santiego de Puringla

Las Delicias

Llano de La Cruz

Orovila

Ojos de Agua

Huerta

Hornitos

La Laguna

La Cumbre

Chinacla

La Florida

La Piedrona

Santa Cruz Opatoro

San Miguelito

Guajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de Ángeles



EL PROGRESO, EL NEGRITO (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 Y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad.



CHINDA, TRINIDAD, CONCEPCIÓN NORTE, SAN JOSÉ DE LAS COLINAS (8:30 AM a 4:30 PM)

San Rafael

Las Breas

Platanares

Cablotal

Río Caña

El Corozal

La Alegria

Las Trojes

El Tigre

San Francisco

Pinabete

El Carmen

El Guineal

La Union

Cebadilla

La Huerta

El Rodeo

El Higuito

Santa Rosita

La Angostura

El Tumbo

Chimizales

Tascalapa

Matasanales

La Guama

El Carrizal

El Carreto

Monte Chinda

Trinidad

Cristo

Buena Vista

La Leona

Aguacatales

El Rosario

Concordia

La Flores

El Robledal

General De La Línea Santa Ana

Cuchilla Alta

El Macuelizo

El Cerron

San José de Colinas Platanaritos

Las Tintas de Ulúa

Camalotales

Quebraditas

Barandillales

Camalotales de

Agua Sarca

Honduritas

San José de Colinas

Cacaulapa

La Alianza

Laguna Inea

Agua Helada Abajo

El Gicaral

San Jose de Colón

Peña Blanca

Nueva Esperanza

Monte Vista

El Progreso

Jicaral

La Nueva Florida

San Luis Planes

San Luis del Pacayal

Cantiles