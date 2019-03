Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE, a la Maccih: Ninguno de los contratos que firmé era una licencia para cometer delito

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, reaccionó molesto este lunes tras ser señalado en la nueva línea de investigación presentada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), en el caso denominado "Fraude sobre el Gualcarque".



De acuerdo con la Maccih, Martínez Lozano participó junto con otras 15 personas en el otorgamiento de beneficios en contratos para la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), compañía a la que se le extendió la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca" de manera irregular.



Ante ello, el exfuncionario aseguró que la Maccih pecó de irresponsable: "¿Por qué no me llamaron para investigarme?".



"Nosotros de eso no recordamos mucho porque fue hace muchos años (...) de todos esos nombres que acaban de mencionar no recuerdo a nadie, salvo al doctor Cardona, que él era en ese tiempo viceministro de Recursos Naturales y vicepresidente de la Junta Directiva de la ENEE. Quiero recordar que los gerentes no somos quienes autorizamos contratos, los contratos en ese tiempo se firmaban previa preparación de dictámenes técnicos, legales y administrativos y esos eran aprobados por la Junta Directiva constituida por unas 10 o 12 personas", detalló Martínez Lozano.

"Sin ninguna duda, ese contrato fue aprobado por la totalidad de los diputados del Congreso Nacional de la República, que en ese tiempo lideraba el presidente Juan Orlando Hernández y seguramente pasó a Casa Presidencial para que lo enviara a La Gaceta tras ser sancionado por el presidente Porfirio Lobo Sosa", agregó el exfuncionario.

En comunicación con la radio HRN, Martínez Lozano aseguró que "ninguno de los contratos que firmé era una licencia para cometer delito y estoy seguro que yo solo firmé un contrato original (...) en ese tiempo ningún contrato tenía licencia ambiental".

Además, el exgerente de la ENEE aseguró que la Maccih está perdiendo el tiempo dándole importancia a casos "churros".

"En vez de estar en las cosas realmente grandes, en las investigaciones emblemáticas, están perdiendo el tiempo en verdaderos churros como este (...) qué bárbaros estos, no saben el daño que le hacen a la dignidad de la persona humana, el daño que le hacen a la familia ni el peligro en el que me exponen a mí también, sin tener nada que ver con Bertha Cáceres, ni con ningún delincuente de Honduras ni narcotraficantes ni nada", acusó.