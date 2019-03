Tras recientes fracasos, al Real Madrid sólo le queda la Champions League

BARCELONA, ESPAÑA.- Luego de dos desmoralizantes derrotas frente a Barcelona, la única posibilidad de que el Real Madrid rescate la temporada sería extendiendo el récord de la Liga de Campeones con su cuarto título consecutivo del torneo.



Sin embargo, deberá hacerlo sin los goles de Cristiano Ronaldo, el astro que encabezó es asombrosa racha antes de partir a la Juventus al final de la temporada pasada.



El Madrid no pudo anotar una sola vez en dos “clásicos” como local ante el Barca la semana pasada. El Barcelona lo eliminó en las semifinales de la Copa del Rey con una goleada de 3-0 el miércoles, y tres días después lo dejó 12 puntos abajo del líder en la liga española con un triunfo de 1-0, enmudeciendo de nuevo al Santiago Bernabéu.



El Madrid deberá encontrar la forma de reactivar su ataque a fin de evitar otra calamidad cuando reciba al Ajax holandés el martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. El club merengue ganó 2-1 el duelo de ida en Ámsterdam con aportaciones de Karim Benzema y Marco Asensio.



“Tenemos que concretar más y tener más presencia. Hemos de mejorar lo que hay que mejorar”, afirmó el técnico del Madrid, el argentino Santiago Solari. “Hemos tenido muchas ocasiones, menos en el último que en los anteriores, y las tenemos que concretar como hemos hecho en otros partidos”.



Por su parte, Manchester United y Borussia Dortmund deberán remontar marcadores adversos ante Paris Saint-Germain y Tottenham, respectivamente, a fin de avanzar a la siguiente fase.



Las armas más importantes del Madrid frente a Barcelona fueron su velocidad y habilidad al driblar, por medio de Vinicius Junior. Pero el delantero brasileño de 18 años no pudo definir sus oportunidades de gol y recibió poca ayuda de los veteranos del equipo. Benzema desaprovechó sus pocas ocasiones frente a la portería rival y Gareth Bale fue abucheado por buena parte del público al ser sustituido el sábado.



Los anfitriones no contarán con el defensa central suspendido Sergio Ramos para enfrentar a un Ajax que ha ganado sus últimos tres compromisos por una diferencia de al menos tres goles.



“No tenemos que tener ninguna prisa porque tenemos muy buen resultado, pero el partido es muy peligroso contra un equipo joven y ambicioso”, destacó el croata Luka Modric sobre el duelo ante el Ajax. “Nos esperan 90 minutos muy complicados y tenemos que tener paciencia, estar tranquilos y juntos”.