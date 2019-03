EL HERALDO se adapta al nuevo estilo de vida de sus lectores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los lectores de diario EL HERALDO se despertaron este lunes con una gran sorpresa: ¡Nuevo formato en la versión impresa!



Con el nuevo tamaño (10.03 de ancho y 13.5 de largo), el periódico cambia en su ancho, pero queda con la misma altura.



Con este cambio, EL HERALDO se ha empezado a imprimir en una moderna rotativa que permite mayor rapidez, más capacidad y, por supuesto, la garantía de calidad en todas sus ediciones.



La moderna planta en el nuevo Centro Nacional de Operaciones, ha permitido que el periódico líder de Honduras deje el antiguo formato tabloide para adoptar, desde este día, el tamaño compacto que es más cómodo y fácil de manejar, sin perder sus ofertas editoriales.



Ante esta innovación, la reacción de nuestros fieles lectores no se ha hecho esperar.



"Estoy sorprendida con la nueva imagen del periódico, no creía que era EL HERALDO", "Me gusta la comodidad que ofrece el periódico con la reducción del tamaño", "Su nueva imagen llama mucho más la atención de los clientes".



El área del plantel donde se levanta el edificio está ubicado en Siguatepeque sobre la carretera CA-5 que conecta a San Pedro Sula con Tegucigalpa.