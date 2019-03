Fabián Coito, técnico de Honduras: “Seguramente habrá algún jugador nuevo”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De pronto, su amabilidad se transforma en alegría, su particular serenidad se convierte en euforia y el brillo de sus ojos azules denota una satisfacción que es imposible de ocultar, incluso debajo de ese traje de entrenador de la Selección Nacional de Honduras: “Está buenísimo, está bárbaro, muchas gracias”.

La charla de 10 minutos del Media Day de la Fenafuth ha terminado, pero Fabián Coito no pudo disimular la emoción de tener en sus manos el retrato que hizo Sergio Chiuz de EL HERALDO.

“¿Qué si me parezco? Está espectacular, me encanta”, confiesa entre sonrisas, mientras contempla la obra antes de recibir los otros dos regalos, que incluyen una ilustración (hecha por Manuel Rodríguez) que lo replica con una “H” en el pecho y un regalo de Mercadeo de EH.

Brillante colofón a una plática en la que el responsable de cumplir el anhelo de nueve millones de hondureños dejó claro su sueño: “Ir al Mundial de Qatar con Honduras”.

El hombre de particular apellido lo tiene más que claro. Por cierto, ¿ha sufrido bullying con su apellido? “Bullying no, pero bromas siempre, es parte de”, cuenta el uruguayo, que fue presentado como DT de Honduras el 21 de febrero y que reservó un tiempo para atender en exclusiva a Zona Deportiva.

De momento está readaptándose a una Tegucigalpa en la que vivió en su etapa de futbolista. “He visto una ciudad mucho más grande que aquella que conocí hace 25 años. He recorrido un poco el Estadio Nacional, del que tengo mucha más relación (que los otros estadios del país) porque he jugado allí de local y con Olimpia viví grandes partidos”.

Eso sí, “el clima es bárbaro, y la comida también, es muy parecida a la nuestra, toda la parte de carnes, pero aún no he podido comer la comida típica y eso está pendiente”.

Con un arsenal de logros en selecciones juveniles de Uruguay, Coito ha llegado a país cinco estrellas decidido a triunfar porque espera “ser mejor entrenador que jugador, ya que siempre me gustó mucho entrenar”.













“Soy muy abierto, muy franco” Siendo futbolista, “tenía el sueño de jugar en Europa y nunca lo logré, por mis condiciones creo, pero fui muy feliz cuando jugué al futbol” y ahora quiere graduarse clasificando al Mundial de 2022.

“Los entrenadores tenemos que ser más sencillos de lo que mucha gente se imagina para tener un buen vínculo con el jugador, ser claro, ser muy honesto, tener carácter, saber que sos el líder”, contó Fabián, quien antes de venir a Honduras tuvo una charla nostálgica con Óscar Washington Tabárez.



Y bajo la bendición del Maestro, ha arribado a suelo catracho con un decálogo de reglas claras: “La actitud, el compromiso, la disposición, el entrenamiento y el equipo por encima de la individualidad”.

Eso no es negociable. Él es como aparenta ser. “A lo largo de toda mi vida he sido bastante parecido, nunca he cambiado, soy muy abierto, muy franco, amigo de mis amigos”, cuenta el hombre de saco beige, camisa azul y de convicción firme.

Por ahora, ya está centrado en su primera convocatoria de cara al primer amistoso ante Ecuador. “La lista prácticamente está definida. A los jugadores de la Liga Nacional los voy a seguir viendo. En la lista seguramente habrá algún jugador nuevo o alguno que estuvo quizá no este”, anticipa con su particular cautela. En esos llamados habrá muchos que juegan en el exterior. ¿Le seduce la legión catracha, profe? “Sí, ¿cómo no? Por algo han jugado en la selección, por algo son contratados en otros países. Tienen cosas muy buenas y es tarea nuestra formar un buen equipo y generar una buena expresión colectiva”.

¿Atrás o a la par de México?

Fabián sabe que “la Selección de Honduras es muy competitiva, es mundialista”, y que dependerá en gran parte de él cumplir con la ilusión de Qatar. Pero ¿en qué nivel de Concacaf mira a la Bicolor? “Yo creo que peleando los primeros lugares, ¿cómo no?”, anticipa sin dejar de llamar a la mesura: “El camino para lograr sueños muy importantes es muy duro, hay que saber hacia dónde vamos; a veces se avanza un poco más y a veces el avance es más lento. En esto hay que estar claros, pero sí hay que estar seguro de lo que se quiere”.

Y lo que se quiere es Qatar. Pero no lo pone como una promesa, sino como una ilusión. “Lo que me seduce es que hay muchas cosas por hacer en Honduras, me encanta. Si no tuvieran cosas para mejorar, no me hubieran llamado, seguiría como estaba todo, por lo tanto soy consciente de eso”, se despide antes de dar un apretón de manos y de posar con sus tres detalles: “Son monstruos, muchachos...”