Khloé Kardashian: "No hay que culpar a Jordyn por la separación de mi familia"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de haber culpado públicamente a Jordyn Woods de su separación con Tristan Thompson, la socialité Khloé Kardashian se retractó y pidió que no se le culpara por haber terminado con el papá de su hija.



A un día de haber asegurado que la exmejor amiga de Kylie Jenner era mentirosa y que solo estaba buscando su bienestar, Kardashian aseguró que se encontraba en una montaña rusa de emociones.



"Esta ha sido una semana horrible y sé que todo mundo está harto de escucharlo, al menos yo lo estoy. Me siento en una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no tuve que decir. Honestamente, la infidelidad y humillación que Tristan me hizo sentir no fue tan impactante como la primera vez", fue el primer mensaje.

Vea aquí: Los memes que dejó la infidelidad de Tristan Thompson y Jordyn Woods



Seguidamente escribió: "Lo que ha sido más difícil y doloroso es haber sido lastimada por alguien cercano a mí, alguien a quien he amado y he tratado como una hermana. Pero no hay que culpar a Jordyn por la separación de mi familia, esto fue la culpa de Tristan".



"Tengo que seguir adelante con mi vida y contar con mis bendiciones, mi familia, mi salud y mi hermosa hija True", agregó.



Las reacciones de Khloé surgieron tras las declaraciones de Woods en la que aseguró que solo fue un beso, sin pasión o sentimiento.