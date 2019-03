Pruebas de laboratorio certifican la existencia de marihuana en pastel

Unidad Investigativa EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de comprada la bandeja de pastel con marihuana, la Unidad Investigativa de EL HERALDO sometió el producto a un análisis de laboratorio.



Se acudió a los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de universidades privadas, pero dijeron que no tenían la capacidad para hacerlo.



Luego se buscó asistencia en un laboratorio privado, pero tampoco tenían los reactivos para analizar las sustancias.



Al tratarse de un alimento, el equipo de EL HERALDO decidió buscar ayuda con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), pero justificaron que no hacen análisis de drogas, debido a que no es su competencia.



La única alternativa que quedaba era acudir a la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) del Ministerio Público (MP).



En ese momento estaba en el cargo la ahora exdirectora Julissa Villanueva, quien siguiendo todo el procedimiento legal recibió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO en su oficina.

Análisis

Las muestras del pastel se entregaron a la entonces funcionaria, quien de inmediato las trasladó a los laboratorios de la institución, donde los técnicos comenzaron a realizar las pruebas.

Villanueva decidió colaborar con la investigación de EL HERALDO, ante la amenaza que existe en las calles, de que niños y jóvenes estén consumiendo sustancias alucinógenas sin ningún control.



Antes de que se cumplieran dos semanas la ahora extitular de Medicina Forense confirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que el pastel estaba cargado con marihuana.

“Hemos culminado los análisis y detectamos que el brownie que ustedes nos trajeron salió positivo con marihuana”, afirmó la funcionaria.



Villanueva indicó que los laboratorio de la DGMF están certificados y los técnicos tienen la capacidad de realizar estos análisis.

Los estudios están en poder del MP, listos para comenzar una investigación por la libre comercialización de droga en alimentos, poniendo en riesgo la vida de miles de jóvenes y hasta adultos.