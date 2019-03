Así trafican con pasteles de marihuana en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “¿Harto de comprar el típico pastel de florecitas?, mejor comprá un pastel horneado por el mismísimo Belcebú (Satanás)”.



Así es como invita a caer en la tentación, a través de su cuenta de Facebook, Rockeros Pastelería Tegucigalpa.



Esa era apenas la punta de la madeja que llevó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO a ingresar al oscuro negocio de la droga comestible, donde un pedazo de pastel puede trastocar la mente de una persona, hacerla alucinar, reír, llorar y, en el peor de los casos, enviarla a un hospital o hasta la tumba.



Brownies de marihuana

Son famosos entre los jóvenes y promocionados como “ideales” para fiestas locas, reuniones o simplemente para drogarse sin levantar sospecha alguna. “Brownies espaciales”, “pastelillos de marihuana”, “weed (hierba, en inglés)” o simplemente “brownies” son los nombres con los que se les conocen en el lado oscuro de las redes sociales y al que EL HERALDO ingresó.

En la pagina de Facebook, los vendedores de pastelillos de marihuana muestran diferentes diseños de pasteles para llamar la atención de los jóvenes, aduciendo que son horneados por el mismo Satanás.



Ante esta alarmante situación, la Unidad Investigativa se sumergió en este mundo para rastrear, cotizar y finalmente adquirir estos pastelillos de marihuana, todo por medio de la red social Facebook, que es utilizada por estos inescrupulosos para traficar con droga a plena luz del día.



Encontrar un proveedor costó muy poco, bastó escribir “brownies espaciales” en el buscador de Facebook, a través de un perfil falso, y las opciones se pusieron a la disposición de un simple “clic”.



“¿Harto de comprar el típico pastel de florecitas?... mejor comprá un pastel horneado por el mismísimo Belcebú (Satanás)”, se lee en el perfil.

50 lempiras es el precio a

que los traficantes

venden cada pastelillo

en la capital.





El mensaje se hace acompañar de imágenes que muestran extraños pasteles en forma de estrellas de cinco picos, que se asemejan a las hojas de marihuana, así como de machos cabríos y ojos ensangrentados en betún que captaron la atención del equipo de investigación.

La página luce repleta de humor negro. En un post se puede observar cómo estos traficantes de droga ofrecen por tan solo 50 lempiras un pedazo del alucinante pastel o una bandeja de nueve unidades a 400 lempiras.



“Son pocos, encarguen temprano”, advierte el texto del post, mientras indica que las entregas son a partir de las 2:00 PM.



“Llamadas al 9486... o vía inbox”, dice el mensaje.



La página también explica en videos cómo “tener un vuelo inolvidable” y hasta “recomendaciones”por si es la primera vez que la persona ingiere el producto.



“No se coma dos, espere entre una a dos horas para consumir el segundo, no combine con alcohol o bebidas energizantes”, dice el mensaje.



La meticulosa ojeada al perfil había concluido y era hora de que el equipo de investigación encargara una bandeja completa para conocer el modo en que estos inescrupulosos trafican con marihuana disfrazada de pasteles.

La compra

“Consulta... ¿brownies espaciales venden?, ocupo uno para hoy”, escribió el periodista de EL HERALDO por medio de messenger.



Eso bastó para recibir del otro lado del perfil de Facebook un “Buen día, en un momento te responderemos, recuerda que también puedes escribirnos al WhatsApp 9486-xxxx yeaaahh”.

Minutos después, un segundo mensaje abría la puerta para acordar la transacción y saber a detalle cómo operan.

-Vendedor (V): Buen día, solo entregamos los fines de semana y para este fin únicamente tenemos bandejas de nueve brownies a 400 lempiras, la próxima semana tendremos por unidad a 50 lempiras.

-EL HERALDO (EH): Para estar claro, por si ando perdido, traen hierba (marihuana) va, ¿así es la onda?

-V: Ja jajajajajaja... sí esos son.

-EH: Awevos.

-V: El efecto tarda entre una hora y una hora y media, el viaje dura de tres a seis horas, depende de cada persona.

-EH: ¿Para hoy no tiene?, no se puede aunque sea una bandeja, de esos de nueve, para tipo 5:00 PM.

-V: Solo que me deje consultar, porque solo tenemos pedidos por encargo, pero voy a preguntar, agrégueme al WhatsApp.

-EH: Va poe, pero me avisan.

-V: 3160-xxxx, o déjeme su número.

-EH: Voy, 9633-xxxx, mándeme un hola porque la registro y no me sale, firme con la bandeja para hoy.

Apenas un par de minutos después la conversación pasó de messenger de Facebook a WhatsApp sin que la persona al otro lado supiera que estaba negociando drogas con la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

-V: Hola.

-EH: Ahorita la registro.

-V: Me dicen que no podemos para hoy porque la dosis está incompleta, y que hasta el viernes nos traen la weed (hierba o marihuana).

-EH: Qué basuca.



-V: Por eso hasta el viernes en la noche y sábado se hacen las entregas. Como para terminar de persuadir al comprador, la persona comenzó a enviar imágenes de bandejas con pastelillos de marihuana.

En ellas se miraban novedosos diseños en color café claro y oscuro, con decoraciones en forma de hojas de marihuana. En otras se mostraban pequeños pedazos de pastel con la misma decoración envueltos en papel blanco.

-V: Ok, aquí lo dejo agendado, las entregas las hacemos en centros comerciales.

-EH: ¿Se puede en la mañana? es que voy para Olancho. Sería una bandeja de nueve pastelillos.

-V: El sábado en la mañana, aquí lo apunto. Listo.

-EH: Gracias

-V: Confirmo ¿para qué horas necesita la bandeja?

-EH: Para antes del mediodía.

-V: ¿Le queda bien, en... a las 10:00 AM?

-EH: A las 11:00 AM, así estoy puntual.

-V: 11:00 AM, perfecto, estaré en el parqueo de motos, le llamo cuando esté ahí.

-EH: Perfecto, ahí nos llamamos. Listo.

La compra estaba lista, el vendedor de droga mordió el anzuelo y la Unidad Investigativa de EL HERALDO estaba lista para recibir los “brownies espaciales”.

La promoción que hacen del producto a través de redes sociales.





Traficante

Llegó el día de la compra, la persona de los famosos pastelillos de marihuana, que ofrecen es descaradamente utilizando Facebook, envió un mensaje una hora antes de la entrega.



“Voy en camino”, escribió al mismo tiempo que mandó una fotografía de la bandeja con nueve “brownies”, junto a un “emoji” con caritas felices.



La espera se realizó en el estacionamiento de motocicletas de un conocido centro comercial, ahí, en medio de una gran cantidad de personas, se logró ver a una dama vestida totalmente de negro a bordo de una pequeña motocicleta con distintivos rojos que llevaba amarrada en la parte de atrás del asiento una pequeña bandeja color plateada.



La dama se estacionó con suma habilidad, mientras el periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO se acercaba para recibir el producto.



“Hola”, dijo sonriente la joven mientras se quitaba el casco de su cabeza. “¿Usted encargó la bandeja?”, consultó.

-EH: Sí, mucho gusto, son puntuales.

-V: Más o menos... aquí está.

Comentó la mujer mientras desataba la bandeja del asiento de la motocicleta

-EH: ¿Alguna recomendación?

V: No coma más de uno si es primera vez, el efecto tarda en llegar un poco, pero es mejor esperar para tener un buen vuelo.

-EH: Ah, vale más que me advirtió... tome...

Dijo el periodista encubierto mientras pagaba por la droga disfrazada de postre.

-V: Dele, disfrute... estamos a la orden.

Indicó la mujer mientras guardaba el dinero, se subía a su motocicleta y partía del lugar en busca de nuevas víctimas.

La misión estaba cumplida, el equipo de investigación había puesto al descubierto cómo cientos de jóvenes ponen en riesgo su vida con un “subidón” envuelto en dulzura.