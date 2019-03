36,000 familias hondureñas capturadas en inicio de 2019

9,000 familias catrachas y 1,200 menores no acompañados son capturados al mes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Atrapadas en Estados Unidos permanecen 36,009 familias hondureñas y 4,833 menores de edad no acompañados que fueron capturados este 2019 por Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).



La cifras son parte del informe presentado por las autoridades estadounidenses a las que accedió EL HERALDO y representan el peor inicio en aprehensiones de hondureños en la frontera sur en toda la historia y ubica al país en una emergencia.

Preocupación

Con 39,439 aprehensiones de familias hondureñas y 10,913 capturas de menores de edad no acompañados, el año fiscal 2018 (periodo del mes de octubre de 2017 a octubre 2018) pasó a ser el más dramático en capturas de connacionales, pero 2019 no será mejor.

En apenas cuatro meses del año fiscal 2019 (octubre de 2018 a enero de 2019), la patrulla fronteriza atrapó a 36,009 familias hondureñas y 4,833 menores de edad no acompañados para un promedio mensual de 9,000 familias de connacionales capturadas al mes y 1,208 niños hondureños atrapados.

El impacto en las capturas ha sido regional, la prueba es que Guatemala con 50,593 capturas de familias y 9,522 menores no acompañados ocupa el primer lugar en las aprehensiones, seguido por Honduras.



El tercer puesto pertenece a El Salvador, a quien la Patrulla Fronteriza les ha capturado a 9,146 familias (Honduras lo cuadruplica) y 2,292 menores de edad no acompañados (Honduras lo duplica). Por último, en el cuarto puesto aparece México con 833 familias de sus connacionales capturados y 3,007 niños no acompañados.

Noviembre del año pasado es el mes en el que más capturas se ejecutaron, aunque de manera general el promedio de aprehensiones de migrantes en la frontera sur es de 50,000 personas, entre familias y menores no acompañados.

Caravanas

Graco Pérez, experto en temas migratorios, explicó que el masivo aumento en las capturas de hondureños tiene su origen en las caravanas. “Las personas han logrado llegar en estos últimos meses en grupo prácticamente hasta la frontera con Estados Unidos, ahí los coyotes prestan su servicio, al migrante le resulta más barato, pero muchas veces termina atrapado”, argumentó el experto.

Detalló, que el aumento de la seguridad en la frontera por parte del Gobierno de Estados Unidos se traduce en un crecimiento en las detenciones. “Siempre están saliendo caravanas, en menor cantidad y con menos personas, podemos decir que pasaron de grupos de miles a cientos, pero siempre están saliendo de Honduras, por lo que el tema del aumento en capturas seguirá”.

Pérez destacó que la mayor preocupación con el aumento en las cifras es el origen de la migración de tantos hondureños “se necesita atacar el problema de raíz, conocemos la falta de oportunidades laborales y el tema de seguridad, ahí está la oportunidad, porque si solo se quiere evitar la migración evitando la salida no se va lograr”. Argumentó que los fondos que Estados Unidos está promoviendo para frenar la migración en Honduras no están surtiendo efecto “y habrá un llamado de atención para obtener resultados”.