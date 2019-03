Así se jugará la jornada 10 del Clausura 2018-19 del fútbol hondureño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fútbol hondureño no se detiene y continuará este miércoles con el inicio de la segunda vuelta del torneo.



El miércoles se jugarán cuatro de los cinco partidos. El jueves se disputará el último.



Real de Minas vs Platense el miércoles a las 3:00 de la tarde, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, abren la jornada.



El segundo duelo pone cara a cara a los Lobos UPNFM vs Marathón a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional en Tegucigalpa.



El mismo día, el miércoles 6 de marzo, Real España y Juticalpa meditrán fuerzas en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a las 7:00 de la noche.



Olimpia vs Vida en el Estadio Nacional de Tegucigalpa es el último partido que se jugará el miércoles, a las 7:00 de la noche.



Para el jueves a las 7:15 PM se programó el duelo entre Honduras Progreso vs Motagua en el Estadio Humberto Micheletti de El Progreso.



Aquí la jornada del miércoles:

Real de Minas vs Platense - 3:00 PM - Estadio Marcelo Tinoco

Lobos UPNFM vs Marathón - 6:00 PM - Estadio Nacional

Real España vs Juticalpa - 7:00 PM - Estadio Francisco Morazán

Olimpia vs Vida - 7:00 PM - Estadio Nacional de Tegucigalpa

Aquí la jornada del jueves:

Honduras Progreso vs Motagua - 7:15 PM - Estadio Humberto Micheletti