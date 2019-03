Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fue uno de los periodistas más reconocidos del siglo XX. Ryszard Kapuscinski nació el 4 de marzo de 1932 en Pinsk, Polonia. Inició su carrera en el periódico Bandera de la Juventud y en 1968 fue nombrado corresponsal de la Agencia de Prensa Polaca en el extranjero.

Su trabajo lo llevó a cubrir las crisis más agudas y sangrientas que tuvo el mundo en la última treintena del siglo pasado. En 1969 estuvo en Honduras cubriendo la guerra con El Salvador. Posteriormente, publicó el libro titulado “La guerra del fútbol”, en referencia al conflicto bélico de estas dos naciones centroamericanas.

Su visión de cómo ejercer el buen periodismo fue muy práctica y clara. Consideraba que “el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren

a ocultarse”.

Su libro “Los cínicos no sirven para este oficio” es un texto de obligatoria lectura para aquel profesional de la comunicación que intenta informar de la manera correcta para orientar a la sociedad.

“Esta una profesión muy exigente. Todas lo son, pero la nuestra de manera particular. El motivo es que nosotros convivimos con ella veinticuatro horas al día. No podemos cerrar nuestra oficina a las cuatro de la tarde y ocuparnos de otras actividades. Este es un trabajo que ocupa toda nuestra vida, no hay otro modo de ejercitarlo. O, al menos, de hacerlo de un modo perfecto”.

“Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”, escribió en el texto “Los cínicos no sirven para este oficio”, donde también hace referencia al dilema ético en el ejercicio de esta profesión.

Sus vivencias como reportero le permitieron escribir una docena de libros, que publicó en la editorial Anagrama. Este periodista y novelista murió el 23 de enero de 2007.