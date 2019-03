Manchester United venció 3-2 al Southampton por la Premier League

Paul Pogba, del Manchester United, pierde un penal, durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Manchester United y Southampton en Old Trafford, en Manchester, Inglaterra, el sábado 2 de marzo de 2019. (Martin Rickett / PA vía AP)

STRETFORD, INGLATERRA. -El Manchester United venció este sábado al Southampton, 3-2, en el Old Trafford, por la jornada 29 de la Premier League.



Southampton abrió el marcador con un gol de Yan Valery al 26' de la primera parte del duelo. En el segundo tiempo Andreas Pereira al minuto 53 acertó el primero para el Manchester.



Un doblete de Romelu Lukaku le dio la victoria definitiva al United (59' y 88'). James Ward-Prowse metió el segundo al 75' para el Southampton.



Actualmente United se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 58 puntos, mientras que Southampton está en el puesto 17 con 27 tantos.



El Manchester se enfrentará este próximo miércoles ante el PSG a las 2:00 PM por los octavos de final de la Champions y el domingo 10 de marzo jugará ante el Arsenal a las 10:30 AM por la Premier.



Mientras que Southampton espera la llegada del Tottenham el próximo sábado a las 9:00 AM.



Así salieron a la cancha

Manchester United: De Gea; Young, Lindelöf, Smalling, Shaw; Pereira, McTominay, Pogba; Alexis Sánchez, Lukaku y Rashford.



Southampton: Gunn; Yoshida, Vestergaard, Bednarek; Valery, Romeu, Ward-Prowse, Höjbjerg, Bertrand; Austin y Redmond.

