Diego Vazquez dice sentir el apoyo en la calle... "El hincha de Motagua está contento"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la era de Diego Vazquez, Motagua solo ha perdido una vez ante el Vida en La Ceiba y eso les genera confianza a los jugadores. Las águilas van decididos a cerrar la primera vuelta con triunfo. “Claro que genera confianza esa estadística, pero no hay que pecar de confiados”, dijo Sergio Peña, contención del Azul.

“Motagua necesita tres puntos para seguir arriba y hay que aprovechar ese mal momento que ellos viven para sumar”, indicó.



El DT Diego Vazquez se apega al recuerdo positivo y admite que “tenemos buenos recuerdos, todas las veces que fuimos hemos sacado resultados positivos, esperamos seguir por esa senda. Todos los partidos son diferentes, pero nosotros tenemos un buen rendimiento en esa cancha”.



Del Vida, Diego espera pocas variantes aún con la llegada del estratega Héctor Castellón. “El sistema cambia un poco, creo que Sambulá jugaba con línea de tres en el fondo. Castellón jugó con cuatro atrás. Hay pocos cambios... Vida tiene grandes individualidades”.



Y agregó: “Vida juega bien, tienen técnico nuevo. Ellos trabajan la pelota parada, son bastante sólidos en el mediocampo. Tenemos que estar preparados porque ellos no han ganado y llegan algo presionados al encuentro”.



Al Mimado se le viene una seguidilla de partidos y lo más seguro es que haga algunas variantes para no cargar a sus futbolistas. “Puede ser, tenemos tres partidos importantes y quizás entre semana haremos rotaciones, todo depende de cómo finalicen mis jugadores. Ya está disponible Walter Martínez, veremos si está entre los 11 o si tiene que esperar. Estamos completos aunque Marco Vega no está del todo bien”, apuntó Vazquez.



Sonrisa del hincha

A la Barbie le genera satisfacción que el aficionado del Ciclón esté contento con el accionar del equipo.



“Escuché algo de un técnico que me gustó, dijo que el aficionado de Motagua está feliz y siempre tiene una sonrisa en el rostro porque se acuerda del 16 de diciembre del 2018 (final contra Olimpia) y se va a dormir con una sonrisa. Estamos viviendo una parte importante en la historia de Motagua, en la calle me lo hacen sentir, el otro día fui al Mall con mi hija y los obreros me abrazaron, se tomaron fotos conmigo y me parece que el hincha está viviendo un lindo momento”.



Con felicidad notoria siguió: “Estamos viviendo algo importante y hay que disfrutarlo de esa manera... El hincha de Motagua está contento en general, no solo conmigo por lo que hemos vivido en estos años y el pasado reciente de haber ganado la final, eso es algo que tenemos presente”.



Directo al corazón

Vazquez volvió a abrir la herida de los Verdolagas en la Champions de Concacaf.

“Nosotros hicimos un buen papel ante el América y empatamos en casa con un hombre menos por la expulsión de Ricardo Barrios.



Hace un año le empatamos a Xolos en el estadio Caliente de Tijuana, son rendimientos importantes que quizás en su momento no tenían valor, pero para nosotros sí porque sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. En la final con el Herediano fuimos competitivos en una cancha donde al Atlanta United le costó mucho. Lo nuestro fue positivo en su momento”.



Y cerró que “el pasado reciente de Motagua contra equipos internacionales es positivo y ellos siempre se las jugaron con titulares”.