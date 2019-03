Jordyn Woods confirma infidelidad con Tristan Thompson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jordyn Woods, la exmejor amiga de Kylie Jenner, confirmó durante un programa con su amiga Jada Pinkett Smith lo que realmemte ocurrió la noche en que traicionó a Khloé Kardashian con su novio Tristan Thompson durante una fiesta.



La joven empresaria acudió con la esposa de Will Smith, por la estrecha relación que tienen las familias Woods, Kardashian y Smith. Fue durante el programa "Red Table Talk" que confesó que se trató solo de un beso.



Así inició su relato:



"El domingo por la noche, fui a cenar con algunos amigos y después fuimos a un bar, en el que había una fiesta. Yo estaba en lo mío, bailando, bebiendo. Tristan estaba allí, también en lo suyo.



Después, las chicas dijeron que irían a la casa de Tristan, yo pensé: ¡Está bien! Me pareció más seguro ir a la casa de él por ser conocido que ir a la de un extraño. Él no me invitó a mí personalmente.



Una vez en la casa, yo no le pedí a nadie que ocultara sus teléfonos, ¡yo no tengo nada que esconder! No sé quién dijo eso. Todos estábamos bailando, bebiendo y disfrutando y no pensé que no debía estar ahí. Ese fue mi primer error.



Nunca le hice un lap dance, ni estuve besándome con él, solo estábamos todos juntos. Nunca nos fuimos del área pública o nos fuimos a un cuarto.



Él nunca intentó llevarme al cuarto, solo fue un tiempo inocente. No pensé bien, por eso tomo responsabilidad.



Cuando vi el amanecer comencé a despedirme de todos, él (Tristan) me dijo que me quedara que estaría mejor ahí y yo le dije que no, que mi carro estaba afuera. Es aquí donde la historia se pone difícil.



Siento que no puedo señalar a nadie y no puedo decir ´tú hiciste eso´ porque, yo me permití estar en esa situación. Nunca estuve tan borracha que no podía recordar lo que pasaba, estaba borracha, pero no en el punto de no saber nada.



Cuando iba saliendo él me besó, no había pasión, no había nada. Solo me besó en los labios, no con lengua, nada. No creo que él esté mal, porque yo me permití estar en esta situación y cuando el alcohol está de por medio la gente hace estupideces.



No supe cómo sentirme, yo sentía eso no pasó porque ya me iba y cuando entré a mi carro estaba como eso nunca pasó.



Esa misma mañana le conté a Kylie y Khloé que estuve ahí (en casa de Tristan). Khloé me preguntó que si estaba todo bien, en mi cabeza quería olvidar esa parte de la historia, le dije todo estaba bien.



No fui honesta sobre mis acciones. No le conté esto porque quería proteger el corazón de Khloé, ella no se merece esto. No me parece justo que ella tenga que lidiar con esto".

Woods comentó que no es ella la razón por la que Khloé y Tristan están separados. Asimismo, aseguró que no tiene comunicación con el basquetbolista.



Tras lo sucedido, la examiga de Kylie dijo que no comió por días, no podía ver su celular por que todo mundo le deseaba la muerte. "¡No es justo!"



"No podemos dejar la casa, mi hermano no puede ir a su trabajo, mi hermana no ha ido a la escuela y mi mamá no siquiera puede ir al supermercado", aseguró la joven.

De igual forma, afirmó no dio sus declaraciones para ser la víctima sino para asumir la responsabilidad.

