"No habrá más fútbol los lunes", afirma presidente de la Federación Española

MADRID, ESPAÑA.- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este viernes que "no habrá más fútbol los lunes" a partir de la próxima temporada, tras las últimas protestas de hinchas de equipos obligados a jugar ese día en muchas ocasiones.



"No habrá más fútbol los lunes. A partir de la próxima temporada en LaLiga habrá fútbol sábados y domingos", escribió el presidente de la RFEF en su cuenta oficial de Twitter.



"Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos. El negocio es importante pero más los aficionados", añadió Rubiales, que acompaña su tuit con una fotografía de una grada vacía y una imagen de la película "Los lunes al sol", protagonizada por Javier Bardem.



La afirmación del presidente federativo llega un día después que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya hubiera abierto la posibilidad a eliminar el partido del lunes a partir de la próxima temporada.



"Ya anuncié hace tiempo que en el concurso (de derechos televisivos) que adjudicamos en junio, el partido en abierto puede tener otra ventana que es el domingo a las dos de la tarde", explicó Tebas.



"En esa posibilidad puede caber que no haya ese partido en abierto los lunes, que es el que está generando problemas, porque es un partido al que no pueden ir los equipos que están en competición europea y esto está generando que una serie de equipos vayan más a jugar los lunes", explicó.



"A eso somos sensibles y por eso se ha abierto esa ventana y vamos a ver cómo queda esa estructuración. Desde luego, el tema de los lunes se está viendo de otra forma y habrá modificación seguro para la temporada que viene", concluyó.



Varias aficiones han protestado en las últimas semanas por el hecho de jugar el lunes y este viernes, los hinchas de seis equipos, entre ellos Levante, Leganés, Rayo Vallecano y Girona anunciaron más movilizaciones.



Los hinchas tienen previsto no entrar a los estadios de Vallecas y Butarque hasta pasados cinco minutos de los encuentros de Liga Rayo Vallecano-Girona de este viernes y Leganés-Levante del lunes.