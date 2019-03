Critican a Sebastián Zurita, hijo de Christian Bach, por polémica publicación en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El hijo de Humberto Zurita y la fallecida actriz argentina Christian Bach, Sebastián Zurita, está siendo objeto de críticas luego de realizar un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

El también actor, de 32 años de edad, publicó una imagen en la que promociona su nuevo proyecto "El juego de las llaves", pero la ola de comentarios en su contra no se ha hecho esperar.

¿La razón?, pues que su post se da luego de que se diera a conocer que su madre, la actriz de 59 años, murió el 26 de febrero, aunque la confirmación de su muerte se dio hasta este viernes 1 de marzo.

"No puedo creer este post, con tu mamá recién fallecida", dijo una de las usuarias.

"¿Acaba de morir tu madre y esto?", escribió otra. "Aprovechas la muerte de tu madre para hacer marketing. Una lástima", criticó otra.

"Qué mal corazón tienes si no tienes nada mejor que publicar, mejor no publiques nada. Me caías muy bien, pero con esto hasta te dejo de seguir", se leía en otro de los comentarios.

La actriz falleció el martes, pero hasta este viernes se confirmó la noticia. Sufrió un paro respiratorio, según lo confirmó su familia a través de un comunicado oficial.