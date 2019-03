Así quedan los grupos de la Copa Libertadores 2019

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Este viernes se dio a conocer la composición de los ocho grupos de la Copa Libertadores de América de 2019.

Tras el repechaje, los equipos que completaron los grupos del torneo continental son: Melgar, Atlético Mineiro, Palestino y Libertad.



Los dos mejores de cada grupo podrán acceder a la Copa Libertadores.



Y así quedaron los grupos:



Grupo A



River Plate (ARG)



Internacional (BRA)



Alianza Lima (PER)



Palestino (CHI)



Grupo B



Cruzeiro (BRA)



Emelec (ECU)



Huracán (ARG)



Deportivo Lara (VEN)



Grupo C



Olimpia (PAR)



Sporting Cristal (PER)



Godoy Cruz (ARG)



Deportes Concepción (CHI)



Grupo D



Peñarol (URU)



Flamengo (BRA)



Liga de Quito (ECU)



San José de Oruro (BOL)



Grupo E



Nacional (URU)



Atlético Mineiro (BRA)



Cerro Porteño (PAR)



Zamora (VEN)



Grupo F



Palmeiras (BRA)



San Lorenzo (ARG)



Junior (COL)



Melgar (PER)



Grupo G



Boca Juniors (ARG)



Atlético Paranaense (BRA)



Jorge Wilstermann (BOL)



Deportes Tolima (COL)



Grupo H



Gremio (BRA)



Rosario Central (ARG)



Universidad Católica (CHI)



Libertad (PAR)