Madre de Luis Zelaya acude a los juzgados a responder tras ser demandada por sus hijos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Martha Elena Medrano, madre del excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano, se presentó este viernes a los Juzgados de lo Civil a responder una demanda testamentaria interpuesta por sus hijos.



De acuerdo con lo informado por el abogado defensor de la señora, cinco de los seis hijos Zelaya Medrano buscan la nulidad del testamento dejado por el señor Roberto Zelaya, padre del expresidenciable, que falleció recientemente.



"He venido aquí a contestar una demanda que me han puesto los hijos para quitarme el patrimonio que me dejó mi esposo, que consiste en un edificio de parqueos, se apropiaron de la casa donde vivíamos y del carro de mi esposo, todo me lo quitaron", manifestó doña Martha.

"Me quitaron la casa, el carro y ahora me quieren quitar el edificio y el usufructo del alquiler. Todos mis hijos se unieron para hacer esta demanda", dijo con la señora con la voz entrecortada.



Al ser consultada sobre los nombres de los cinco hijos que la llevaron hasta los juzgados detalló que: "Son Isidro Roberto, Luis Orlando (excandidato presidencial), Omar Edgardo, Martha Lizeth y José Rodolfo Zelaya".

Momento en el que Martha Medrano, madre de Luis Zelaya, salía de los juzgados acompañada de su hijo Iván Zelaya.



"Yo he tratado de ser lo mejor posible y darles lo mejor. En vida (Roberto Zelaya) les heredó muchas propiedades en Santa Lucía, de las que están recibiendo frutos", aseguró.



En ese sentido, la señora aseveró que desconoce el interés de sus hijos para quitarle los bienes. "Yo sólo reclamo mi derecho de esposa, de mujer de la tercera edad que necesito eso para subsistir", reiteró.

Medrano señaló que los hijos "se criaron en un hogar con su padre y su madre, y les dimos todo".

Para finalizar, la señora dijo sentirse decepcionada, pues todo el proceso sus hijos lo han realizado a sus espaldas y no se han preocupado por consensuar con ella. "No ha habido comunicación porque lo han hecho todo a espaldas mías". "Les pido que reflexionen, que yo no he sido una mala madre y merezco respeto como su madre y persona de la tercera edad, no quiero depender de nadie ni molestar a nadie".

Por su parte, Iván Zelaya, el único de los hijos que no apoyó la demanda, acompañó a la señora a los juzgados para responder a la demanda.

"Mi madre estuvo casada 60 años y es sumamente incorrecto que pretendan que todo el esfuerzo que hicieron durante toda una vida, ahora ellos sin haber hecho ningún esfuerzo quieran quitarle lo que corresponde al trabajo de los padres", dijo el hermano de Luis Zelaya.

"Los recursos que recibe ella son porque en el pleno goce de sus derechos civiles, él (su papá) había cedido todo a doña Martha por si algo le pasaba", agregó.

"Ellos no son menores de edad, son personas adultas y tienen que resolver sus propios problemas y no a costas de su madre", expresó Iván Zelaya, con un tono más acalorado.



"Les digo a mis hermanos que retiren esta demanda, que respeten a su madre y que entiendan que ella tiene todo el derecho a pesar de la edad que tenga, que tiene 79 años", cerró.