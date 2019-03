Calculadora Deportiva a Edward Raudales: "Soy amante de la tranquilidad, la paz y el respeto"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hablar de la Calculadora Deportiva en Honduras es provocar una sonrisa a los rostros de los periodistas deportivos que ya conocen nuestro gustado segmento y que ahora se ha convertido en una tendencia en las redes sociales.



Edward Raudales sin pensarlo aceptó nuestro reto semanal y según nos comentó previo a la entrevista le ha entretenido mucho en toda las ediciones publicadas.



Pero hablemos un poco del perfil de nuestro invitado para darnos una idea de cómo le puede ir en las diez preguntas que hasta el momento nadie ha podido contestar correctamente.



Edward Raudales, originario de Cedros, Francisco Morazán, es un periodista de 54 años que inició en 1994 en Radio Nacional de Honduras, también trabajó para Radio X, Radio Tegucigalpa y Radio Reloj.



Además, seguidor del Olimpia, incursionó en la televisión en 1998 con el periodista Carlos Ferrari, quien lo invitó a participar en uno de los programas deportivos que más pegó en su época. "Fue un programa que tuvo mucho éxito en su tiempo, ya que no habían tantos como ahora, incluso hay mucha gente que me recuerda todavía bajo el nombre de Deportes Hondured", acotó el presentador.



Lo que más disfrutó en su cobertura periodística fue la eliminatoria del Mundial de Francia 1998. "En ese tiempo transmitía para una radio en San Pedro Sula. Ver el debut de Ramón Maradiaga, que al final fue un fracaso, son etapas que no se olvidan".

















Su inspiración en los medios deportivos viene principalmente de la radio. "En aquel tiempo comencé a ver partidos en blanco y negro en mi pueblo que no había electricidad. También escuchaba a personajes en la radio como: Diógenes Cruz, Servando Cruz, Germán Marquez, uno va escuchando esas voces y llega a soñar ser como ellos."



Edward Raudales se define a sí mismo como "amante de la paz, el respeto, la tranquilidad, la confrontación no es lo mio porque muchas veces se llega al irrespeto en las personas".



Así que con todo este rico perfil, los invitamos a disfrutar nuestro segmento semanal Calculadora Deportiva.