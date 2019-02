Detienen a hondureña supuestamente por matar a golpes a su hijo de seis años en Utah, Estados Unidos

UTAH, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer hondureña fue detenida supuestamente por matar a golpes a su hijo de seis años en Utah, Estados Unidos. El crimen ocurrió el miércoles, pero el niño fue llevado a un hospital donde murió el jueves.



La mujer fue identificada como Reina Elizabeth Flores Ramos (27), quien fue detenida después de ser denunciada de violencia contra Norlin Cruz Flores (6).

Según testigos, la joven habría discutido con su expareja sobre el niño, pero al no llegar a un acuerdo "se desquitó con él" y lo golpeó hasta matarlo.

Nora Flores, abuela de la joven, contó que la mujer había llevado al niño hace algunas semanas y que en la última comunicación le dijo que llevaba al niño de emergencia al hospital.

"Ella cuando iba en la ambulancia me dijo 'mami llevo grave al niño, no sé que me le pasó yo lo dejé bañándose y cuando llegué estaba tirado en el baño sin respiración'", contó la señora.

La testigo dijo que la joven fue quien llamó la ambulancia.

Otros familiares informaron que la mujer tenía tres hijos y uno de ellos -una niña- se encuentra en Honduras.



"Ella tiene una niña que cuando se fue a Estados Unidos la perdió porque la niña era menor de edad, en lo que ella perdió a la niña se la quitó migración y como no pudo recuperarla entonces ella estaba peleando para recuperarla", contó una testigo.

Otro de los niños tiene apenas ochos meses de edad y se encuentra en Estados Unidos, bajo la custodia de trabajadores sociales.