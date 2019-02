Secretaría de Finanzas pagará las deudas de Coalianza

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, anunció que mediante un decreto ejecutivo se autorizó el pago de los compromisos de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).

El pago abarca las deudas de 2017 y hasta este 28 de febrero se iniciará con el pago de sueldos y salarios. Posteriormente se pagará arrendamiento, agua y consultorías, que en total suman más de 45 millones de lempiras.

En paralelo, Tábora dijo que se está realizando un trabajo para fortalecer la institucionalidad de Coalianza.

Otras instituciones

La secretaria de Finanzas afirmó que el gobierno tiene los fondos para pagar los salarios de los empleados de las diferentes instituciones.

Aclaró que el atraso en el pago a maestros o empleados de salud se debe a que las mismas secretarías no cargan a tiempo las planillas al sistema.

“Si no procesan los pagos, no firman contratos, si no cargan los F01 y no piden cuota en tesorería, el último paso que nos toca a nosotros, que es de validación y pago, no lo podemos hacer”, recalcó.