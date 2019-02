Venezolano Marcos Porras denuncia ante los juzgados a César Silva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Marcos Porras, analista político venezolano y nacionalizado hondureño desde el 2017, interpuso este miércoles una denuncia contra el periodista César Silva, luego que el pasado lunes 25 de febrero, el profesional del periodismo le agrediera verbalmente cuando este daba una entrevista en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa.

César Silva fue citado por el juzgado de Paz Penal del Distrito Central, para el lunes 11 de marzo a las 8:00 de la mañana, para que este acepte o no los hechos que se le imputan.

En la acta, Porras indicó que "César Silva se me acercó solicitando que le contestara una pregunta, le manifesté que no tenía interés en responder a su canal, profiriéndome lo siguiente: te crees que tienes la verdad, vete a tu país, luego me dio un puñetazo en la mejía derecha, no me causó lesión, le dije: que no estaba bien que me había golpeado, me dijo que me podía hasta verguear, que debía responder las preguntas a un periodista, yo permanecí callado mientras su camarógrafo grababa todo el incidente, al final le pregunté su nombre y él me lo dio, debido a esto presento la denuncia", se lee.

Por su parte, Silva, en declaraciones anteriores reconoció que su actuar no fue el correcto, pero aseguró no estar arrepentido.

"Reconozco que no hice lo correcto, pero ya estamos cansados de que nos estigmaticen como medio de comunicación", expresó el comunicador que labora para UneTv, en declaraciones a Radio América al ser consultado por el bochornoso incidente.

"No me arrepiento de lo que hice, nunca voy permitir que un extranjero venga a mi país a faltarnos al respeto, yo también he sido atacado en reiteradas ocasiones", aseguró Silva.