Honduras: Nuevo calendario de distribución de agua potable confunde a los abonados

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las constantes quejas de los capitalinos ante el incumplimiento del horario de abastecimiento del agua potable parecen no tener fin.



Molestos y confundidos se han mostrado decenas de capitalinos al no comprender cómo funciona el nuevo calendario de distribución con racionamientos incorporados.



Doña María Flores, una vecina de la colonia Humuya, aseguró que recibió hace una semana el servicio en horas de la mañana, pero su horario de distribución decía todo lo contrario.



“Esta semana recibimos el agua en horas de la tarde y me di cuenta porque ya el tanque estaba vacío, de lo contrario me quedo sin llenar mis recipientes”, comentó la capitalina.



Las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) admiten que el plan es complejo de comprender.



Carlos Hernández, titular de la División Metropolitana del ente, explicó que las inconsistencias que ha tenido el sistema ha sido por una falla que presentó un aparato instalado en la represa La Concepción.



“La reparación costó unos 10 mil lempiras. Nos ha costado, pero ya estamos con normalidad. El horario es técnico, hay gente que debe de esperar a que llegue el agua a una colonia para luego recibir ellos, no todos reciben al mismo tiempo”, dijo el funcionario.



En la capital existen 200 barrios de la periferia que son los mayormente afectados para esta época de verano.