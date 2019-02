TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La primera vuelta del torneo de Clausura en Honduras finalizará el próximo fin de semana y uno de los duelos a seguir será entre Olimpia y los Lobos UPNFM.



Manuel Keosseián, entrenador de los Albos, está claro que no enfrentará a un equipo débil. "La UPNFM juega muy bien, yo te diría que es de los mejores equipos, si no que es el mejor.



También no demeritó que pueden llegar muy lejos y que no solo se trata de un partido el fin de semana. "UPNFM está bravo, se puede meter, está en la pelea. Generalmente siempre llegan los grandes, pero el camino es muy espinoso", dijo el uruguayo.



El encuentro, que cierra la primera vuelta, será a las 4:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Aquí los precios:

Sol L. 50

Sombra L. 120

Silla L. 250



Niños menores de 12 años entran gratis en sol, acompañados de un adulto. Boletos para la tercera edad tienen un 50% de descuento.