Esto dice Manuel Keosseián sobre el duelo entre Marathón y el Santos en la Concachampions

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esta noche en el estadio Corona de México se ratificará el avance del Santos a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, a menos que el Marathón haga el milagro de anotar más de cinco goles.



Manuel Keosseián, entrenador de Olimpia, se refirió al transcendental encuentro en tierras aztecas. "Fue un partido raro, aquí juegan otra vez y no le hace seis goles ni el Santos ni ningún otro equipo mexicano a ningún club hondureño", dijo el uruguayo en relación a la paliza de 6-2 en el Olímpico de San Pedro Sula.



Además, dijo que no representaba la realidad del fútbol hondureño. "Para mí no es la realidad esa. Por supuesto que no es la realidad que venga un equipo acá y haga seis goles, afuera sí porque yo me comí seis goles con Marathón con el Toluca".



Lo cierto es que los dirigidos por Héctor Vargas, han manifestado que la llave ya está sentenciada, palabras que expresó Yustin Arboleda previo al viaje hacia México.



Carlo Costly, nuevo refuerzo del Marathón en este torneo, dijo que son partidos "bravos" y buscarán mantener la esperanza de hacer un buen juego esta noche.



El duelo será a las 7:00 de la noche (hora en Honduras) y lo transmitirá la cadena internacional Fox Sport.