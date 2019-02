Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En el libreto de Manolo “gusta más que un equipo sea vertical” a que sea horizontal y por eso las interrogantes en torno al fútbol desplegado por Olimpia le generan mucho ruido a sus tímpanos: “¿Cuál es la forma?, yo no entiendo qué quieren decir con la forma”.

Temprano, 8:00 AM, el DT de Olimpia está listo para comenzar a preparar el plan anti-Lobos, pero antes protagoniza un mano a mano con la prensa en el que los decibeles suben cuando aparece en escena el estilo de juego.

“Yo no escucho a nadie que le pregunten a los demás equipos de la forma de juego, solo le preguntan a Olimpia”, dispara antes de recibir el argumento desde la prensa: “Es que es el equipo más grande y en esa dimensión se le exige”.

Claro, su respuesta no se hace esperar; “¿y qué tiene que ver eso? De que es el más grande, no hay duda, ahora no tiene nada que ver que siempre pregunten por la forma. Se encasillan en solamente la versión de Olimpia. Me incomoda porque siempre preguntan por lo mismo”.

A dos puntos de Motagua

Mientras sus jugadores tocan pelota en la cancha de la capitalina Villa Olímpica, Manolo se enzarza en una acalorada y respetuosa intervención ante los medios.

“Yo les doy para que ustedes pongan titulares ja, ja, ja... Seamos realistas, Olimpia en la tabla acumulada está a dos puntos del que ustedes dicen que es el superequipo (Motagua), ¡a dos puntos! Este campeonato no es el de Italia en el que la Juventus lleva ‘38 puntos de ventaja’ y no es Francia en donde el PSG lleva ‘800 puntos de ventaja’”.

Acá, el León “está a tres unidades del primero (Marathón)” y “la forma que tiene Olimpia está basada en el reglamento... yo qué sé, pero ¿cuál es la fórmula? Explicame, es fórmula ilícita, forma entrando con un cuchillo”.

Su solicitud es esperar a que termine el Clausura, porque “allí se hace el balance general”, pero mientras tanto aparece el recuerdo del 1-1 entre España y UPNFM para argumentar su tesis.

“España tiene una forma de jugar que es elogiada por ustedes, pero debió terminar perdiendo, UPNFM erró cuatro goles; y ojo que a mí me gusta cómo juega el España. Pero te diría que UPNFM juega bien y es de los mejores, si no que es el mejor”.

Su titular: “Olimpia campeón”

Una vez hecho un paréntesis por Manolo, para destacar el trabajo arbitral de Melissa Pastrana en el 3-1 de Olimpia sobre Real de Minas, aparece una interrogante: Profe, usted dice que los balances se hacen al final, entonces ¿qué le gustaría que se dijera de su Olimpia finalizado el Torneo Clausura?

“Que es campeón; me gustaría que el titular de junio diga: “Olimpia campeón”; lo demás veremos. El torneo anterior no salió Olimpia campeón, salió otro cuadro. ¿Y cómo salió campeón? Nadie se acuerda”, rememoró el uruguayo.

- ¿Entonces se puede interpretar que no le importa el cómo sea campeón?

A mí me gusta que un equipo defienda bien y ataque mejor. Que haga 20 o 30 pases no me interesa, si hace cuatro pases y hace un gol me interesa más a que haga 30 pases y que pierda la pelota. Una forma de tener la pelota en forma intrascendente a mí no me gusta. Han habido campeones del mundo con distintos estilos.

No hubo otro equipo más como el Barcelona de Pep Guardiola, hubo semejanzas. Salió el Madrid de José Mourinho y había gente que decía: “No me gusta cómo juega”, y no te gusta a vos, pero a los madridistas les gusta porque son campeones.

-De momento, “tan mal no está Olimpia” y “si logramos los tres puntos ante Lobos tendremos un cierre bueno en la primera vuelta porque terminaríamos con 20 puntos”. El domingo enfrentará a una UPNFM “que se puede meter en la pelea por los puestos de arriba”, aunque es cierto que “generalmente al final siempre llegan los grandes, pero el camino es muy espinoso...”