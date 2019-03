Jaqueline Redondo: Lo bonito de ser periodista se aprende en la calle

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con su sonrisa característica y vistiendo como pocas veces solemos verla, en shorts, así de bella llegó Jaqueline Redondo, periodista y presentadora hondureña de gotv, a la sala de redacción de EL HERALDO, donde tuvimos una animada conversación.

Sin duda alguna que Redondo es uno de los rostros que engalanan la televisión hondureña y es que una larga carrera frente a las cámaras avala profesionalmente a esta catracha, que actualmente funge como presentadora en el noticiero 30 minutos, entre otros proyectos de gotv.

Jaqueline confesó que actualmente se encuentra soltera, sin embargo, dio la receta para que ese príncipe azul conquiste su corazón y además indicó qué no le gusta de un caballero, ¡atentos chicos!

Jaqueline Redondo "Tengo una licenciatura en Comunicaciones Sociales y Públicas y también en Mercadotecnia y Negocios Internaciones, gracias a Dios, pensando a futuro por fin sacar la maestría".

¿Cómo fue su infancia?

Mi infancia fue muy bonita, me crie hasta los 8 años con mi mamá y papá, luego la vida, las decisiones. Mi papá decide divorciarse de mi mamá y viví en un matrimonio divorciado, pero sí teniendo comunicación con mi papá.

Mi mamá fue la guerrera que nos ha sacado adelante, es una gran mujer.

¿Siempre quiso estar frente a las cámaras?

Sí, desde pequeñita yo miraba Primer Impacto, agarraba un cepillo y me ponía frente del espejo y me ponía a hacerle como Mirka Dellanos, que la amo, y a María Celeste Arrarás, ahora amo otras figuras, un poco más enteras del periodismo, pero sí me gustaba mucho desde pequeña.

También me gustaba la aviación, quise en algún momento ser piloto, incluso estuve en una escuela algo estilo militar, Nido de Águilas, pero no me voy a morir sin aprender a pilotear una aeronave.

¿Por qué en ese momento no lo logró?

Por el dinero, la verdad son cursos bastante costosos y también por el peligro, el peligro que conlleva aquí en Honduras tratar de aprender esta profesión, por el tipo de aeronave, las condiciones que tienen las aeronaves en nuestro país, por eso no.

¿Cómo fue su primera vez frente a las cámaras?

¡Ay Dios mío santo, no sé cómo decirlo! Fue algo terrible, no podía ni hablar porque me pusieron la cámara y no sé, me puse muda y lloré. ¡Ay no! Ni me acuerdo de eso, fue algo horrible ja,ja, ja, ja.

¿Cómo considera que se puede mejorar el desempeño frente a las cámaras?

Creo que la calle, la calle es la que mejora a cualquier presentador de televisión, hacer reportajes, acercarse a la gente, preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué necesita, investigar algún tema.

Creo que si usted no ha pasado por la calle, no sabe lo bonito que es ser periodista y comunicador, por que hay quienes nos graduamos de comunicadores y somos muy felices, somos muy contentos y ejercemos algunas labores de periodismo.

¿Qué noticia le ha causado gran impacto?

Varios. Le voy a contar dos que me han causado impacto. Una de ellas fue la masacre en Tamaulipas, me tocó dar cobertura desde que nos dimos cuenta que había muchos hondureños muertos, hasta que llegaron repatriados, estuvimos siete horas en transmisión ininterrumpida en donde los familiares de las personas que perdieron la vida de forma violenta, los lloraban, realmente es algo impactante, algo que lo manejo hasta el día de hoy en la memoria y realmente me dolió mucho.

Otra historia fue el caso de un hombre, Elías, en la Arturo Quezada que mató a toda la familia adoptiva que tenía y cuando miré la figura y miré la fotografía de un niño de tan solo cuatro años, a él le decían el descuartizador, eso fue hace muchos años. Me hizo llorar al aire, porque no podía creer cómo es posible que un ser humano que es acogido en una familia le pueda quitar la vida a sus seres queridos. Realmente sí me pudo impactar eso.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Cuando tengo tiempo libre, ja, ja, ja. Estoy aprendiendo inglés, estoy tratando de perfeccionar el idioma. Además me gusta mucho correr y trato de hacerlo, también me gustan los programas de diseño gráfico.

¿Cómo llegó a gotv?

Llego a gotv después de un tiempo que estuve fuera de los medios de comunicación, después de más de 10 años que estaba trabajando sin parar y dije no, llega un momento en mi vida que estaba pasando por algunos conflictos personales y dije no, tengo que darme una pausa en los medios de comunicación y vino la oportunidad un año después de darme ese año sabático en gotv.

Me entrevisté con Rodrigo Canahuati, él me dio esa confianza y dije no, este es el lugar, porque en ese entonces tenía dos propuestas más y le pedí a Dios que me dijera el lugar donde podía o que me diera una señal, las otras dos ofertas que había tenido, había salido bien pero no feliz como cuando me entrevisté con el licenciado Rodrigo, que salí tan contenta y feliz que le dije a mi mamá, hermana, a todo el mundo.

Actualmente, desde que inició en gotv, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que ha hecho?

Creo que con Juan Orlando Hernández porque estamos con un guion y no podía perder el guion a pesar que él me dio la confianza y me dijo usted puede preguntar lo que quiera, pero yo sabía que había preguntas que él no me las iba a responder, inclusive se las hice y me las bateó.

Pero sí ha sido una de las entrevistas más difíciles y educativas, aprendí bastante de él, me gustó mucho la entrevista, pero si se me vuelve a dar la oportunidad creo que le haría preguntas más fuertes.

Corazón sin dueño

¿Tiene novio?

No, aún no, no tengo novio. Todavía no se aparece ese indicado. Yo le digo que sí hay personas, porque uno no va a decir que no tiene personas que andan detrás, pero no hay una persona que yo diga esta es la persona con la cual yo quiero vivir y formar un hogar, porque yo ya no estoy buscando un novio, ya no tengo la edad para estar buscando un novio, yo ya estoy buscando un esposo, entonces todavía Dios no me da la oportunidad, pero yo sé que en algún momento me la va a dar.

¿Qué deber tener un hombre para conquistar el corazón de Jaqueline?

Mire, es bien sencillo y yo creo que pido mucho. Solo pido que tenga a Dios en su corazón, que sea detallista y que sea un hombre de una sola palabra, no me gustan los mentirosos ni me gustan los hombres que tienen la poca hombría de no contestar o perderse de un solo, yo creo que usted tiene que tener los pantalones bien puestos cuando usted tiene algún problema o no le gusta algo en su relación, porque lo que usualmente vemos es que los hombres se callan y no nos dicen, entonces después la relación se va arruinando. Yo voy buscando un hombre con los pantalones bien puestos y que me diga las cosas como son.

¿Le ha tocado novios que no son tan sinceros?

No, si me ha tocado que se esconden los problemas y eso no, yo creo que cuando usted tiene una relación tiene que ser honesto y sincero, o si realmente usted viene y dice, esta relación me genera muchos problemas, termínela, tenga la hombría y diga voy a terminar esta relación porque no me interesa, pero no deje las cosas al aire, porque eso no se hace, eso no es de caballeros.

¿Hace cuánto fue su último noviazgo?

Fue hace dos años.

¿Ha recibido propuestas indecentes?

No, gracias a Dios, siempre me hacen esa pregunta, pero el día que me hagan una propuesta indecente no sé qué haría, me sentiría muy decepcionada de mí misma, porque si yo inspiro a que me hagan una propuesta así, indecente, es que quieren o creen que tienen el poder de introducirse.

Soy de las personas inclusive que si usted me manda flores no se las acepto si no sé de quién es o de dónde vienen esas flores, porque uno no puede venir y aceptar cosas de alguien que no conoce.

¿A futuro qué espera en su carrera?

Quiero seguir aprendiendo, especializarme en "breaking news", me gustaría aprovechar alguna beca o una oportunidad en el extranjero para poder ver cómo le hacen a nivel internacional para eso de las noticias de última hora que aquí en Honduras pasan tantas, pero a nivel de gráficos y reacciones nosotros estamos en pañales.