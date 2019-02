Colegio Nacional de Árbitros da ultimátum a la Fenafuth

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2019 continúa en vilo ante la advertencia y amenaza del Colegio Nacional de Árbitros de Honduras de realizar una huelga en las diferentes ligas (Primera División, Ascenso y Liga Mayor) en caso que no acepten su propuesta a la cual tienen derecho, según la ley.



La petición del ente es que los reconozcan como miembros de la Federación aceptando los dos diputados para elegir a la nueva junta directiva de la Fenafuth del próximo 22 de marzo



Los dos representantes que propuso el Colegio fueron José Benigno Pineda y Óscar Moncada, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Ante ello han acordado dar plazo para mañana.



"Estamos a la espera de una respuesta para el día miércoles 27 de febrero, pero nuestra postura sigue igual. Si no hay una respuesta positiva habrá parón a nivel nacional en las diferentes ligas", dijo el presidente del Colegio Nacional de Árbitros de Honduras, Abraham Madrid.



Esta iniciativa no es un tema nuevo para el Colegio la cual se determinó luego de magna asamblea en donde estuvieron involucrados un total de 94 filiales de todo Honduras, allí habría decidido por unanimidad que "si no teníamos respuesta de la Federación, se paralizaría el arbitraje a nivel nacional".



"Nosotros ya agotamos todos los recursos, hemos cumplido, ahora todo está en manos de la Federación", agregó Madrid.



La próxima jornada dicta duelos interesante por el tema de no descenso. Juticalpa abriría el telón ante Honduras Progreso, Marathón recibiría a Real de Minas en el estadio Yankel Rosenthal, mientras que el Vida lo haría en La Ceiba ante Motagua.



El resto de la fecha se completa con los encuentros entre Platense vs Real España y Olimpia vs UPNFM.