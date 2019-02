El ex presidente del Barcelona niega lavado de dinero

MADRID, ESPAÑA.- El ex presidente de Barcelona Sandro Rosell negó el martes antes de juzgar los cargos por el dinero, y el que no hizo nada ilegal en la relación con los derechos de la televisión de los partidos de la selección nacional de Brasil



Rosell, antiguo ejecutivo de Nike en Brasil, que presidió el Barcelona entre 2010 y 2014, ha sido acusado de malversar los resultados de la venta de los derechos de televisión y de la organización de partidos de amistad con Brasil, así como un contrato de patrocinio entre Nike y Brasil. También está acusado de formar parte de una organización delictiva.



Los fiscales españoles piden una sentencia de 11 años de prisión, más una multa de casi 60 millones de euros (68 millones de dólares).



"No tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me es imputado por la Fiscalía y siempre voy a ser un defensor de mi prestigio y mi honor", dijo Rosell al juez de su testimonio, citado por la agencia Europa Press.



De acuerdo con los fiscales, Rosell ayudó a lavar casi 20 millones de euros (22,7 millones de dólares) relacionados con las comisiones de los partidos de Brasil, durante el tiempo en que Ricardo Teixeira presidió la Confederación Brasileña de Fútbol. Se acusa de retener al menos 6.5 millones de euros (7.3 millones de dólares) de ese dinero.



Rosell dijo que no había comisiones, ni ilegales ni legales, en respuesta a las preguntas de sus abogados.



No se esperaba que enfrentara las preguntas de los fiscales.



Rosell dijo que era absolutamente falso que ayudara a lavar dinero para Teixeira, aunque admitió que hizo algunas inversiones comerciales con el funcionario brasileño de fútbol. Dijo que no tenía nada que ver con el contrato para los partidos de Brasil. También se admitió que Teixeira le prestó dinero para ayudar a pagar un apartamento, el cual dijo que le pagó con intereses tres años después.



Los fiscales dicen que el préstamo fue parte del esquema del lavado del dinero que involucra a Rosell y Teixeira.



Teixeira, otrora miembro del comité ejecutivo de la FIFA, fue acusado por las autoridades en el 2015, como parte del escándalo de corrupción que ha sido el máximo organismo del fútbol mundial. También ha sido investigado por las autoridades brasileñas.



Rosell dijo que la compañía para la que trabajaba, el conglomerado saudí ISE, llegó a un acuerdo con la confederación brasileña para pagar 1,15 millones de dólares para mantener y mantener los derechos de la televisión de los 24 partidos de Brasil. Por el acuerdo, Rosell dijo que su propia compañía ganaría 250.000 dólares después de cada partido.



Dijo que su contrato con ISE terminó después de 14 partidos porque se publicó después de la presidencia de Barcelona, ​​lo que significó que renunció a 2,5 millones de dólares al que ha tenido derecho por el resto del acuerdo.



Rosell dijo que era una cosa o la otra cosa, ya que no habría tiempo para hacer las dos.



Añadir a la redacción de noticias. Dijo que desde entonces ha sido objeto de más de 50 inspecciones por parte de las autoridades fiscales y que sigue siendo el objetivo de las mismas hasta ahora. Agregó que sus familiares también han sido blancos de ataques.



Las acusaciones no se relacionan directamente con la presidencia de Rosell en el Barcelona.



Rosell, de 54 años, también está involucrado en un caso relacionado con la transferencia de Neymar del Santos al Barcelona en 2013. Los cargos por corrupción se interpusieron después de que un grupo de inversionistas en Brasil. La cuota de transferencia de Neymar fue ocultada por los involucrados.



Rosell ha estado bajo custodia desde hace 21 meses, cuando fue arrestado. El ex presidente del Barcelona llegó a la corte el lunes, el primer día del juicio.



Se espera que el juicio de Rosell dure 10 días, con distintas sesiones que se extiendan hasta marzo.



La esposa de Rosell y otros cuatro individuos han sido acusados ​​también en el caso.