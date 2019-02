Estados Unidos dará más ayuda humanitaria a venezolanos tras crisis política

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el lunes que Estados Unidos contribuirá con US$ 56 millones adicionales de ayuda humanitaria en apoyo a los venezolanos.

A través de un comunicado, Estados Unidos anunció que la asistencia es en respuesta a la crisis política y económica que vive el país sudamericano.



Con estos fondos adicionales, la ayuda de Estados Unidos desde el año fiscal 2017 llega a más de $195 millones, incluyendo más de US$ 152 millones en ayuda humanitaria.

Aquí el comunicado íntegro del Departamento de Estado



EEUU provee ayuda humanitaria adicional para venezolanos que han huido de su país

El vicepresidente Pence anunció hoy (el lunes) que Estados Unidos contribuirá con US$ 56 millones adicionales de ayuda humanitaria en apoyo a la respuesta regional para casi 3,4 millones de venezolanos que han huido de su país a consecuencia de la crisis política y económica causada por Nicolás Maduro.

Esta asistencia complementa la ayuda que Estados Unidos y sus socios ya habían posicionado en las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela en las últimas semanas y que proporciona los urgentemente necesarios servicios básicos de vivienda, alimentación y salud, así como medios de vida que ayuden a los venezolanos que han huido a integrarse a las comunidades de la región que los están recibiendo.



Estados Unidos continuará explorando todas las vías para aumentar la ayuda humanitaria para los venezolanos tanto dentro como fuera de Venezuela.

Apoyamos la valentía y el liderazgo del presidente interino Guaidó, de los miembros de la Asamblea Nacional, y de los ciudadanos y socios de la región para entregar ayuda humanitaria inmediatamente a los que la necesitan dentro de Venezuela, y nosotros seguiremos trabajando con ellos para lograr esa meta.

Ahora es el momento de fortalecer nuestro compromiso con el valeroso pueblo venezolano.



Con estos fondos adicionales, la ayuda de Estados Unidos desde el año fiscal 2017 llega a más de $195 millones, incluyendo más de US$ 152 millones en ayuda humanitaria y aproximadamente US$ 43 millones en ayuda económica y para el desarrollo desde año fiscal 2017, para proporcionar ayuda vital y servicios básicos fundamentales a los venezolanos y a las comunidades que los reciben para que puedan construir la capacidad de largo plazo para ayudar a aquellos que huyeron de la represión y el caos en Venezuela.



Además, según lo anunciado por el secretario Pompeo, Estados Unidos está preparado para continuar con más de US$ 20 millones más de ayuda humanitaria para usarla dentro de Venezuela.

Parte de estos fondos adicionales se destinaría a la obtención de la ayuda humanitaria que está estacionada y lista para distribuirse en las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela.



Nuevamente felicitamos a los gobiernos y comunidades de América Latina y el Caribe que generosamente están hospedando a los refugiados y migrantes venezolanos, y que están permitiendo el posicionamiento de la ayuda humanitaria en estos momentos de crisis.

Hacemos un llamado a otros donantes para que se nos unan a fin de satisfacer las crecientes necesidades de los venezolanos y la región, en general.

