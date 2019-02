¿Cuál es la zaga que tiene Fabián Coito?

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Algunos viejos eslabones siguen en pie y se apuntan para liderar el camino a Catar 2022, mientras otros nuevos defensores han venido agarrando rayas para hacerse un hueco en la selección mayor y enamorar el ojo futbolero de Fabián Coito.

Hay experiencia y juventud, sin duda, pero ¿cuáles son los zagueros con los que contará el nuevo entrenador de la H para su proyecto mundialista? Tres puestos -central, lateral derecho y carrilero izquierdo-, una sola línea -la defensa- y un abanico de opciones.

“Maynor y Henry Figueroa van a ser los dos centrales”, dice sin tapujos Milton el Jocón Reyes, el lateral derecho titular rumbo a Corea y Japón 2002. ¿Pero está Maynor para la eliminatoria? “Está en su mejor momento; hay un dicho que dice que el jugador se retira cuando más sabe de fútbol. Maynor cuenta con la experiencia y los jóvenes deben correr por él; es una zona en donde la experiencia se pone a prueba”.

Maynor, Henry, Leverón...

A la voz de Jocón se une la de Héctor Castellón (DT del Vida y en su momento candidato de varios para la Bicolor) para reforzar la continuidad de May-May: “Andrea Pirlo en Italia ya era un veterano y nunca lo menospreciaron; Maynor, además de que aporta mucho dentro del campo, su liderazgo es bueno”.

A esa pareja de la eliminatoria pasada habrá que acompañarla con otros centrales y en esa lista figuran piezas como Allans Vargas, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Johnny Palacios, Juan Pablo Montes e incluso Denil Maldonado. Todos ellos son titulares en sus clubes.

“Leverón cuenta con mucha madurez, la edad perfecta, mucho recorrido, técnica, es muy vivo y tiene lectura de juego; Paz me parece un buen central que hay que trabajarlo. A Montes no lo miro para la Selección”, explicó Reyes, el otrora lateral de cabellera larga que hace un cambio de juego a su zona de confort: la banda derecha. “La pelea será entre Beckeles y Félix Crisanto porque Kevin Álvarez, de la cabeza, anda más perdido que el hijo de Limbert”, apunta Jocón al vislumbrar que la diestra será para uno de los dos que militan en México.

Beckeles tiene la experiencia

Beckeles tiene un mundial y alterna en el Necaxa, mientras que Félix solo tiene dos juegos eliminatorios, pero ha jugado siete de los ocho partidos ligueros de Lobos Buap.

“A nivel local no miro a nadie... Maylor Núñez no está jugando con Olimpia y de ahí pará de contar porque los otros equipos no tienen jugadores como para cubrir un puesto tan importante en la zona baja de una selección”.

Contrario a Jocón, Castellón cree que su expupilo en Juticalpa sí tiene pergaminos para luchar por el puesto en la H. “Maynor es un chico con grandes capacidades físicas-técnicas, será uno de los jugadores más importantes de Honduras; es el lateral idóneo para la Selección”, anticipó Castellón antes de que la jugada pase al otro lado del campo: la banda izquierda.

Emilio la peleará con Güity

En el perfil zurdo se dejan ver varias alternativas. Emilio Izaguirre se candidatea con su experiencia evidenciada con dos mundiales, pero su inactividad en Celtic de Escocia puede ser aprovechada por un Elmer Güity que viene creciendo como la espuma. Es titular en Olimpia, tiene ida y vuelta, buen centro y posee gol (suma tres en el actual Clausura).

“Allí está Emilio, pero Güity es un jugador muy interesante que cuenta con muy buena salida. Si querés experiencia también tenés a Ever Alvarado”, explicó Reyes.

A ellos podrían sumarse otros nombres como el del experimentado Omar Elvir de Motagua o el juvenil Wesly Decas (lo fichó Atlanta de Estados Unidos), aunque este último pinta más para el futuro. “Lo de Omar lo miro muy complicado, porque imaginate que a estas alturas de edad tendría que integrar su primera selección nacional”, sentenció el Jocón, quien deja claro que en términos generales “estamos bien en defensa”...