Embajada considera conveniente compra de inmueble en EUA

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Como un “tema de conveniencia” catalogó Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, la aprobación de un presupuesto de 196 millones de lempiras para comprar un inmueble en Estados Unidos para ubicar en un futuro la embajada.

La determinación fue aprobada mediante el decreto ejecutivo PCM 077-2018 publicado en La Gaceta el pasado 5 de febrero. La eventual compra desató ayer una serie de señalamientos en diferentes sectores por considerarla un gasto innecesario.

Aprobación

La solicitud de adquisición de un nuevo inmueble fue realizada por la embajada de Honduras en Washington y para su aprobación la Secretaría de Finanzas decidió ampliar el presupuesto de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.



En el decreto se detalló que existía la posibilidad de adquirir el inmueble donde actualmente funciona la embajada, pero que “los dueños de la propiedad han desistido de seguir con el proceso de venta a raíz de la demora en el proceso de adquisición”. Además detalló que corresponde al “embajador de Honduras en los Estados Unidos de América...

identificar un bien inmueble que satisfaga las necesidades de nuestra misión”. El monto total aprobado fue de 196 millones de lempiras mediante resolución No. 192 de fecha 13 de noviembre de 2018.



Ante los cuestionamientos a la millonaria compra, Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, dijo a EL HERALDO que “este no es un tema de urgencia o no, es un tema de conveniencia, no tenemos nuestro propio lugar, nos quedamos sin contrato y es la oportunidad de hacer lo que otros por falta de visión nunca han hecho”. Tábora comentó que el problema es pensar que todo se hace por movida y lo que se hizo fue un análisis y se “encontró que en un periodo de 20 años Honduras pagaría más de ocho millones de dólares en alquiler”. Sobre la cantidad de dinero aprobado para comprar el bien argumentó que “el monto es un techo permitido, si se encuentra un lugar más barato y con los requerimientos entonces se comprará uno más barato”.

EL HERALDO consultó a Tábora si podría brindar el contrato actual de alquiler de la embajada, pero explicó que “esa información me parece que no es apropiada”. Se consultó, además, sobre la cantidad de empleados que laborarían en el nuevo edificio, pero tampoco se dio respuesta.

Lo que si informó el embajador es que “no se ha comprado ningún inmueble... al final el proceso de adquisición se hará conforme a lo establecido por la Dirección de Bienes Nacionales homologados a la legislación de Estados Unidos”.