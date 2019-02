Juan Orlando Hernández sobre compra de inmueble en Estados Unidos: es una inversión a largo plazo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante los cuestionamientos de varios sectores por la aprobación de 196 millones de lempiras para comprar un inmueble en Estados Unidos, donde funcionará en un futuro cercano la embajada de Honduras en Washington, el presidente Juan Orlando Hernández salió al paso para defender la decisión.

La compra del inmueble que albergará la embajada de Honduras en Washington es “una gran inversión a largo plazo para el pueblo hondureño”, aseveró Hernández

El mandatario indicó que la compra, cuyo decreto ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 5 de febrero, la están manejando las secretarías de Relaciones Exteriores y de Finanzas.

Hernández explicó que “Honduras nunca ha tenido un bien propio como oficina en la embajada en Washington y todos los países del mundo la tienen propia, no pagan alquiler, y resulta que (los propietarios) dijeron que (la legación diplomática hondureña) no podía estar en el lugar donde se alquilaba y le dieron plazo para salir”. De acuerdo a Finanzas, Relaciones Exteriores y el embajador Marlon Tábora, es mejor tener la propia oficina y no estar alquilando, pues con el paso del tiempo podría salir más caro, añadió el Hernández.



“A largo plazo es una mejor inversión para el pueblo hondureño”, finalizó el mandatario.