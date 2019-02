“Despacito” de Luis Fonsi alcanza 6,000 millones de vistas en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El vídeo de “Despacito” de Luis Fonsi con Daddy Yankee rompió un récord más al convertirse en el primero en alcanzar los 6,000 millones de vistas en YouTube, anunció la plataforma de videos el lunes.



“Despacito”, cuyo vídeo fue publicado en YouTube el 12 d enero de 2017, fue la canción más escuchada por streaming de ese año y se impuso en las listas de popularidad del mundo.



Parece que los fans todavía no la han superado, pues tras romper el récord el domingo, la canción sumaba cuatro millones de vistas más para el lunes por la tarde.



El vídeo es actualmente el más visto de YouTube y su competencia más cercana es “Shape of You” de Ed Sheeran (con 4,090 millones de visitas) y “See You Again” de Wiz Khalifa con Charlie Puth (4.020 millones de visitas).



En su apogeo, “Despacito” tuvo hasta 25,7 millones de visitas en un solo día, según datos de YouTube, y todavía tiene un promedio de 2,8 millones de vistas por día en lo que va del año. “Despacito” fue el primer video en la historia de YouTube en alcanzar los 3,000, 4,000 y 5,000 millones de visitas.



Fonsi tiene otro vídeo en YouTube con miles de millones de vistas, "Échame la culpa" también de 2017, que actualmente tiene 1,700 millones. El año pasado, el boricua estuvo entre los 20 artistas más reproducidos en YouTube.



“Despacito”, compuesta por Fonsi, Erika Ender y Yankee, fue galardonada en 2017 con el Latin Grammy a canción y grabación del año, así como mejor fusión/interpretación urbana por su remix con Justin Bieber, y a mejor video musical versión corta.