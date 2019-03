TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Chia Casanova es un talentoso músico hondureño, partidario del R&B/ soul, géneros musicales con los que se ha abierto camino en el gusto musical de los catrachos.

El cantante conversó con EL HERALDO sobre su nuevo disco, cómo inició en la música y hasta relevó que se encuentra soltero, pero además aseguró ser un hombre solitario y que no le gusta el drama, en ningún aspecto de su vida.

¿Casanova? definición: hombre que vive muchas aventuras amorosas. ¿Será? Poniéndonos serios, es el apellido de su abuelo, así que, seguramente no va por el lado que pensabas.

¿Vas a México para realizar tu segundo disco, cuéntanos más?

Hasta el momento he estado sacando sencillos, canciones aisladas, pero ahorita como que ya quiero concluir esta etapa. Voy a terminar la otra mitad del disco que son aproximadamente cuatro o cinco canciones y voy a lanzar el disco completo con todas las rolas que he ido lanzando como sencillo.

¿Tienes pensado alguna colaboración con algún artista mexicano?

Tengo pensadas, vamos a ver si las logramos concretar allá, son artistas de repente de la escena independiente allá, pero que son buenos amigos míos y están bastante movidos. Pero como todavía no es nada concreto ni lo digo, pero esperemos que sí se lleven a cabo porque son artistas que admirar bastante.

¿Sientes que tu música tiene la aceptación que esperabas acá en Honduras?

Yo creo que sí, siento que mi música de repente no... digamos lo esperado acá, o excesivamente comercial, sin embargo, precisamente por eso creo que ha sido acogido por cierto mercado de forma que yo no esperaba, porque la verdad que cuando regresé de México dije, vamos a ver qué tal nos va, sin embargo, estando acá vi que se empezaron a abrir muchas puertas y la verdad que hay mucha gente que está asistiendo a los conciertos y para mi eso una gran sorpresa y la verdad que me alienta a seguir haciendo música.

¿Con qué público te sientes más cómo, el hondureño o el mexicano?

La verdad que la distinción no la hago con nacionalidad, siento yo que más bien hay escenarios donde uno se siente cómodo, hay días que uno conecta más con el público, pero no es necesariamente algo que tenga que ver con la nacionalidad. Son muchos factores, a veces no tiene nada que ver con el público, sino con uno mismo, como se encuentra.

Disfruto ambos.Mi música supongo que tiene mi sello, verdad, y de alguna forma hace que todo lo que saque musicalmente sea más homogéneo, pero siempre trato de explorar tratar distintas cosas, ya como lo perciba la gente y el género creo es algo exterior a mí, pero para mi siempre estoy tratando de aventurarme con nuevos sonidos y ritmos.

¿De tus canciones cuál es tu preferida?

Siento que no tengo preferida, pero yo siento que todas las rolas en algún momento… siempre que estoy trabajando una rola digo "¡wooow!, esta rola está increíble", obviamente con el tiempo la empezás a ver un poco más objetivo, empezás a ver cómo reacciona la gente, pero siento que todas las rolas en algún momento… si decidís sacarla es porque decidí que es una rola que ya se podía sacar y para llegar a ese punto es porque la considero que está bastante completa. Tengo muchas canciones que no las he sacado y no las he sacado precisamente por eso. Entonces digamos que las rolas que están al ojo público han pasado ese filtro, entones podemos decir que son mis rolas preferidas hasta el momento.

¿Qué piensas de reggaetón?

Este, pues ahorita está bastante popular verdad, digo, ya lleva bastantes años que se ha mantenido en auge, pero siento que en los últimos cuatro años como que ha vuelto a resurgir bastante fuerte.

Siento que hay gente que ama el reggaetón o lo detesta y la verdad que yo no me considero de ningún bando, osea, más que amar o odiar el género, siento que hay gente que lo representa mejor , hay gente que dentro del rubro ha logrado innovar, pero luego hay un montón de artista de reguetón que son "Copy" y "Paste", que hacen exactamente lo mismo y que no dicen nada.

¿Cómo quiénes?

Ni sé, pues porque ni los escucho, pero me parece que J Balvin es un artista muy visionario, pues, ha colaborado con artista increíbles, siento que hay muchos que se salen del cuadro.

¿Harías una canción en reggaetón?

Si me dan la libertad para poder impregnar mi estilo sin tener que sacrificarme tanto, no habría problema.

Chia Casanova Viví toda mi vida en Tegucigalpa, estudié en la Elvel School, posteriormente a eso estuve un par de años que no sabía qué ondas y entré a estudiar Administración de Empresas, terminé mi carrera, pero al finalizarla estaba muy contagiado con la música, entonces hubo un par de años que estuve madurando bien lo que quería en la música y eventualmente me fui a estudiar una carrera en composición a la Ciudad de México.

¿Tu amor por la música nació desde pequeño?

Diría que sí

¿Desde pequeño tocabas algún instrumento?

Me gustaba cantar y me gustaba mucho escuchar música, solo que siento que es algo que tardó en despuntas, pero me acuerdo que desde pequeño me encantaba escuchar música, mi abuelo era pianista y me encantaba escucharlo cantar, me daba un sensación bien emocionante y de alguna forma eso se quedó conmigo.

¿Por qué consideras que tardaste tanto tiempo en saber que quería dedicarte a la música, te daba miedo o pena?

Podría ser, sí, podría ser como que no sé, porque me acuerdo que en algún momento tuve clases de guitarra, pero siento que al día de hoy, pucha, hubiera aprovechado esas clases porque, siento que no las aproveché al cien.

En parte también era eso, como que era un poco tímido, penoso y como que no le entraba con ganas, pero siempre me gustó la música.

Primeros pasos Casanova lanzó su primer disco en el 24 de agosto de 2015, llamado Chia Casanova.

¿Tenias miedo a fracasar o a no ser lo sufientemente bueno?

Tal vez en parte, creo que también puede ser que yo era muy tímido cuando era chiquito, todavía lo soy, pero obviamente cuando estaba chiquito era más, entonces de repente en la música y lo veo mucho ahorita como productor, gente está un poco temerosa de lo que va a pensar la gente y siento que cuando uno va a sacar algo musical a mostrarse, la gente se pone como vulnerable, entonces a veces la gente teme mostrar esa parte porque, es como si a la gente no le gusta alguien lo toma muy mal.

¿Tienes alguna canción a la que temías cómo reaccionaría el público?

Ninguna en particular, siempre que saco algo de alguna forma estoy viendo la reacción de la gente y de repente hay canciones que tal vez hablan de temas más profundos, unos más personas otros más por encima, pero en general siempre estoy midiendo la reacción y además qué piensa la gente, pero ha llegado un punto que para mi eso es emocionante, ver eso.

¿Cómo te defines?

Soy un poco solitario, soy bien tranquilo, no soy una persona muy conflictiva, no me gusta el drama, ni en las relaciones ni laboralmente, me gusta que nada sea forzado, si estoy con alguien es porque las cosas fluyen, si no fluyen pues "bye", entonces en ese aspecto soy práctico.

Soy apasionado, si algo no me gusta, probablemente no lo voy a hacer, osea me gusta entrarle a cosas que realmente me mueven.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Casi siempre estoy en música o me gusta leer mucho, me gusta salir, no diría fiestero, pero me gusta salir a dar la vuelta estar con mis amigos y platicar.