Estudiantes denuncian asaltos con armas AK-47 frente a la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denuncian que hombres armados con AK-47 asaltan los puntos donde se estacionan los buses y taxis frente a Ciudad Universitaria.



De acuerdo a los relatos, los malhechores realizan las actividades ilícitas a partir de las 7:00 de la noche cuando ya ha oscurecido y hay menor cantidad de estudiantes en las calles cercanas a la máxima casa de estudios.



Una de las personas que realizó la denuncia contó a EL HERALDO que el pasado martes 19 de febrero cuatro hombres que iban en dos motocicletas asaltaron a los jóvenes que estaban en el punto de buses frente a la iglesia, a eso de las 7:00 de la noche.



"A mí no me asaltaron porque venía un carro y no me pude cruzar la calle, pero yo los vi cuando le quitaron todo a los demás y les apuntaban con AK-47", contó una de las afectadas, quien añadió que al ver a los demás corriendo no le importó lanzarse a la calle para resguardarse.

VEA: Honduras autoriza 196 millones de lempiras para compra de edificio donde funcionará su embajada en Estados Unidos



Otro de los afectados dijo que "estaba esperando el bus y a mí me robaron todo, pero gracias a Dios estoy bien y no me hicieron nada".



Según los universitarios, los hombres llegaron en motocicletas sin placas, dos conducían mientras que los pasajeros los apuntaban con las armas y les pedían las pertenencias.



El asalto fue perpetrado en menos de cinco minutos, tiempo suficiente para que los hombres despojaran a sus víctimas de mochilas, carteras y celulares.



Tras realizar el asalto los sospechosos siguieron por el bulevar como si se dirigieran a Suyapa.



Otro hecho similar ocurrió el sábado anterior, esta vez en el punto de taxis de la Kennedy, también frente a la UNAH.



Hasta el momento, ni la Policía Nacional, ni autoridades universitarias se han pronunciado sobre los constantes asaltos, pero los estudiantes piden mayor seguridad en horas de la noche.