Yustin Arboleda sobre el Santos de México: "Es una llave sentenciada"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Yustin Arboleda, delantero del Marathón, se refirió a la vuelta de los octavos de Liga de Campeones Concacaf. Los verdes cayeron 6-2 en la ida y la remontada en Torreón luce complicada.



"Vamos con la mentalidad de hacer un partido que nos sirva, sacar un resultado que trate de cambiar un poco lo sucedido el miércoles y dejar en alto el nombre del país', dijo el colombiano.



Y agregó: "El miércoles no tuvimos una buena noche, pero cada partido es una historia diferente y vamos con la mentalidad de hacer un buen partido allá".



¿A evitar otra goleada? Le consultaron. "Lo que sucedió en el Olímpico son circunstancias que por la diferencia de la liga suele pasar, no sé si vieron ayer al Santos que le metió cuatro al Toluca y si hablamos el plantel es más equilibrado, tuvimos una mala noche y lo pagamos caro".



Arboleda salió en defensa de la Liga Nacional. "Siempre escuché que la gente dice que la Liga de El Salvador, Costa Rica, por arriba de la hondureña, es según el partido, el rival, cometimos errores que nos costaron y obtuvimos un resultado que no esperábamos".



Confiesa que no hay pánico por el ambiente ni el estadio Corona y aunque la diferencia de cuatro goles es una losa muy pesada, no pierden las esperanzas.



"Esos partidos lo motivan a uno para dar lo mejor. He tenido la oportunidad de estar en estadios llenos, hay jóvenes que no tienen ese roce y pueden notarlo, pero estamos para apoyarlos. Todavía hay una luz de esperanza, nada está escrito, nada está perdido, es fútbol y acá un día ganás y otro perdés. Lo importante es saber levantarse. No va a ser fácil, pero no imposible".



Para avanzar, los verdes necesitan ganar por una diferencia de cinco goles en Torreón. "Es engañarnos a nosotros mismos decir que vamos a ir a hacer cinco goles y que no nos marcarán, ojalá pudiera ser así, que pudiéramos clasificar, pero sabemos las diferencias. Es una llave que está sentenciada, pero trataremos de ir a hacer un gran partido, todavía quedan 90 minutos", cerró.



Lo dijo: "Cuando nos marcan el primero teníamos la esperanza de ir adelante y descontar, pero cometimos errores, quedamos mal parados y son equipos que no les podés dar esa ventaja".