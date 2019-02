La despedida de la novia de "Cangri": "En mi vientre traigo una cosita que fue producto de este hermoso amor"

LA PAZ, BOLIVIA.- Araceli Díaz Martínez, la novia de Sebastián "Cangri" Leiva, dedicó unas emotivas palabras para despedirlo, después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida del destacado presentador chileno.



"Me enamoré de ti, de la forma en la que sonreías en la mitad de cada beso, de la manera en que te reías con mis tonterías, de tus ojos, de tu sonrisa, tus sentimientos, de tu presencia. Me enamoré de la forma en que me hiciste volver a vivir", escribió en un Instragram Stories.



Además, publicó una foto de ambos con las interrogantes. "Cómo le explico a mi corazón que le quitaron el motor que lo hacia funcionar cada mañana, cada segundo, cada minuto. Cómo Volver a levantarme si se llevaron parte de mí. Cómo hacerlo, si arrebataron de mis manos al amor de mi vida".



"Cangri" fue hallado sin vida por un amigo en territorio boliviano, en las cercanías del paso Hito Cajón. Se espera que en los próximos días sea trasladado a Chile, mientras se continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

Este lunes también escribió un extenso mensaje en sus redes sociales, mismo que desató una avalancha de comentarios para darle ánimo y condolencias.

A continuación el texto:

"No sé cómo estoy de pie, no se cómo escribo, quizá porque no escriben mis manos, sino mi corazón que se quiere desahogar y decirte tantas cosas lindas. Quisiera decírtelas en persona, pero al menos me conformo con que te las dije una y otra vez. Nuestro amor fue tan grande, que no existió un día en el que no nos dijéramos cuanto nos amábamos. Desde el primer día que nos dimos cuenta que éramos esas personas que el destino tenia preparado para nuestras vidas. Desde ese primer día agradezco a Dios por ponerte en mi camino, por haberme dado la oportunidad de haber conocido a una persona tan hermosa como tú".

En otro párrafo agregó: "A pesar de todos los prejuicios, de la imagen errónea que pueden tener muchos de ti, nadie te conoce como tus cercanos, las personas que de verdad han tenido la oportunidad de conocerte, y digo “oportunidad” porque el conocerte a ti debe haber sido un privilegio para muchos. Un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo, un buen pololo y no un buen, sino el mejor. Leal, humilde, sincero, bondadoso, amable y un sin fin de características más, que quizá muchos tienen, pero que en ti desbordaban".

Además, narró que era un novio cariñoso: "Agradezco cada segundo vivido contigo, agradezco por haberme llenado de amor con una persona tan tierna y llena de lindos sentimientos. Me trataste como una princesa, llenaste mis días de felicidad, te preocupaste más de mi vida que yo misma, velabas por mi seguridad las 24 horas de día, te desvivías por hacerme feliz, por hacerme sentir especial, por demostrarme cuánto me amabas. Jamás olvidaré cuando me decías que era el angelito que Dios te había enviado, tu también lo fuiste. Jamás olvidaré tu voz, cada una de las palabras lindas que me decías cada día, que era tu pequeñita, tu chiquitita que cuidarías con tu vida. Y así lo hiciste hasta el último día de tu vida".

Finalmente le prometió luchar por la hija que viene en camino: "Teníamos un millón de planes... en mi vientre traigo conmigo, algo que es tan mío como tuyo, una cosita que fue producto de este hermoso amor. Sé cuánto anhelabas la llegada de tu chiquitita, sé cuánto la amaste todo este tiempo. Voy a salir adelante te lo juro, por ella, por ti, y le voy a decir hasta el último día de su vida el padre maravilloso que tuvo. Te amo y te amaré hasta el último día de mi vida".